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15 августа, 20:35
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В ООН выступили против всех символов нацизма после видео с боевиками ВСУ

ВСУшник Василий Данилюк, издевавшийся над пенсионером на окраине Суджи. Обложка © Telegram / Mash

ВСУшник Василий Данилюк, издевавшийся над пенсионером на окраине Суджи. Обложка © Telegram / Mash

Организация Объединённых Наций выступает против всех символов нацизма, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти", — приводит его слова РИА "Новости".

Так Хак прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором украинские солдаты в шлемах с нацистской символикой глумятся над пенсионером в Курской области.

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Дедушка из курского села исчез после мерзких издевательств бойцов ВСУ в форме СС

Напомним, глумившимся над пенсионером на окраине Суджи ВСУшником в каске СС оказался 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. До службы на Родине он занимался строительством. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже пообещал пять миллионов рублей за его поимку.

Артур Лапсаков
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