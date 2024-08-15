В ООН выступили против всех символов нацизма после видео с боевиками ВСУ
ВСУшник Василий Данилюк, издевавшийся над пенсионером на окраине Суджи. Обложка © Telegram / Mash
Организация Объединённых Наций выступает против всех символов нацизма, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
"Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти", — приводит его слова РИА "Новости".
Так Хак прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором украинские солдаты в шлемах с нацистской символикой глумятся над пенсионером в Курской области.
Напомним, глумившимся над пенсионером на окраине Суджи ВСУшником в каске СС оказался 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. До службы на Родине он занимался строительством. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже пообещал пять миллионов рублей за его поимку.