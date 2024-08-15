В ООН выступили против всех символов нацизма после видео с боевиками ВСУ

"Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти", — приводит его слова РИА "Новости".

Так Хак прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором украинские солдаты в шлемах с нацистской символикой глумятся над пенсионером в Курской области.