Угроза терактов: Россиян предостерегли от поездок на Шри-Ланку

Российским туристам рекомендовали избегать поездок на восточное побережье Шри-Ланки из-за потенциальной угрозы терактов. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Власти Шри-Ланки предупредили, что иностранцы могут стать мишенью для террористов, особенно в районе курорта Аругам Бэй. Как отметили представители страны, также на юге государства были усилены меры безопасности, туда направили дополнительных правоохранителей.

«Безусловно, туристам стоит придерживаться рекомендации нашего посольства, не ездить самостоятельно без сопровождения в восточные регионы. В настоящее время на восточном побережье низкий сезон, основные туристические потоки сейчас – на южные и юго-западные курорты Шри-Ланки», — отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян.