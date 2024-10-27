Угроза терактов: Россиян предостерегли от поездок на Шри-Ланку
АТОР: Туристам нужно избегать восточное побережье Шри-Ланки из-за угрозы теракта
Российским туристам рекомендовали избегать поездок на восточное побережье Шри-Ланки из-за потенциальной угрозы терактов. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Власти Шри-Ланки предупредили, что иностранцы могут стать мишенью для террористов, особенно в районе курорта Аругам Бэй. Как отметили представители страны, также на юге государства были усилены меры безопасности, туда направили дополнительных правоохранителей.
«Безусловно, туристам стоит придерживаться рекомендации нашего посольства, не ездить самостоятельно без сопровождения в восточные регионы. В настоящее время на восточном побережье низкий сезон, основные туристические потоки сейчас – на южные и юго-западные курорты Шри-Ланки», — отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян.
Ранее россиянам назвали шесть стран, куда можно отправиться на отдых без загранпаспорта. Это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Абхазия и Северная Осетия. Попасть туда можно любым удобным способом — самолётом, по железной дороге или на машине.
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