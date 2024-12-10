«Мёртвый месяц»: Россиян призвали не откладывать поиск работы на январь

Вопреки распространённому мнению, найти работу в декабре не так сложно, как может показаться. Как пояснил управляющий партнёр рекрутинговой фирмы Владислав Быханов, как соискатели, так и компании стремятся решить нерешённые вопросы до конца года.

В интервью радио Sputnik он призвал россиян не ждать до следующего года, а соглашаться на подходящие предложения уже в декабре. Также важно поскорее официально оформиться в штат, чтобы работодатель перестал заниматься поисками других кандидатов.