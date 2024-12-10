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10 декабря, 10:50

«Мёртвый месяц»: Россиян призвали не откладывать поиск работы на январь

HR-эксперт Быханов призвал искать работу в декабре, а не январе

Вопреки распространённому мнению, найти работу в декабре не так сложно, как может показаться. Как пояснил управляющий партнёр рекрутинговой фирмы Владислав Быханов, как соискатели, так и компании стремятся решить нерешённые вопросы до конца года.

В интервью радио Sputnik он призвал россиян не ждать до следующего года, а соглашаться на подходящие предложения уже в декабре. Также важно поскорее официально оформиться в штат, чтобы работодатель перестал заниматься поисками других кандидатов.

«Январь, напротив, для рынка кадров «мёртвый» месяц, ведь половина сотрудников ещё будет в отпусках. Особенно начальники, которые и подписывают приказы о найме», — предупредил эксперт.

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Ранее Life.ru сообщил, что в России введут штрафы до пяти миллионов рублей за «‎магический» отбор работников по гаданию на Таро. Кроме того, соискателям объяснили, как мошенники орудуют на сайтах с вакансиями.

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freepik

Борис Эльфанд
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