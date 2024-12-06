Курьеры обогнали по зарплатам айтишников и врачей

В России курьеры стали получать больше, чем врачи, журналисты или IT-специалисты. Их медианная зарплата за первые 11 месяцев года увеличилась на 15% — до 115,6 тысячи рублей в месяц. Как пишет РБК со ссылкой на экспертов, это связано с дефицитом работников.

Уточняется, что в ноябре курьеры получали больше IТ-специалистов (например, зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных составила 114,2 тысячи рублей), а также врачей (88,4 тысячи) и учителей (47 тысяч).

За январь — ноябрь 2024 года количество вакансий курьеров выросло более чем на 36 процентов, но спрос на них снизился на девять процентов. Несмотря на то, что курьерам предлагают хорошую оплату труда, на работе их также ждёт сменный график, бонусы, надбавки и дополнительные социальные гарантии. Кстати, если раньше целевыми соискателями были мужчины от 25 до 40 лет, то сейчас это мужчины и женщины 18–60 лет, включая студентов и пенсионеров.

На данный момент в России работают более одного миллиона курьеров, ещё требуется не менее 200 тысяч. В высокий сезон, с октября до декабря, дефицит сотрудников увеличивается в несколько раз. За январь — ноябрь больше всего спрос вырос на пеших доставщиков, на 98 процентов.