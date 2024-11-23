Кредит за 8 минут: Россиянка заполнила анкету для устройства курьером, а осталась с долгами

Россиянка Анастасия хотела устроиться курьером в известную компанию после переезда в Новосибирск, сходила на собеседование после чего получила приглашение на должность администратора. Однако сообщение пришло от мошенников и почему-то в ВК. Женщину странная форма приглашения не смутила и она открыла анкету соискателя.

В анкете помимо прочего требовалось ввести номер банковской карты (спереди) и номер телефона. Едва сибирячка отправила всю информацию, как её смартфон перестал нормально функционировать. Анастасия начала перезагружать гаджет, в это время ей пришло сообщение от «Сбера» о вирусе.

Россиянке потребовалось восемь минут для починки телефона, но этого оказалось достаточно мошенникам, чтобы взломать её страницу на «Госуслугах» и даже оформить кредитную карточку и вывести 40 тысяч рублей на счёт в другом банке. Женщина обратилась в полицию.

«Любой может попасться на такое мошенничество. Там была обычная анкета, такая же, как при трудоустройстве в другие компании», — подчеркнула Анастасия.