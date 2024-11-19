ЦБ РФ: Телефонные мошенники предлагают россиянам услуги «инкассаторов»

У телефонных мошенников появилась новая схема обмана: они стали предлагать услуги «инкассаторов». Об этом предупредил ЦБ РФ.

«Злоумышленники стали чаще похищать деньги у граждан с помощью «инкассаторов» — подставных курьеров. Обычно мошенники звонят своей жертве, представляются сотрудниками ЦБ РФ и сообщают, что на банковские счета человека идёт массовая атака, которая может привести к хищению денег», — указано в публикации.

В центральном регуляторе объяснили, что мошенники уговаривают своих жертв прибегнуть к «бесплатным услугам инкассаторов», чтобы обеспечить защиту своих средств. Легенда такая: инкассаторы якобы забирают деньги наличными из одного банка и отвозят их в другой для временного хранения на особом и защищённом от мошеннических действий «специальном счёте».

Тем, кому подобные звонки поступили, ЦБ РФ советуют не терять самообладание и принимать поспешных решений, а лучше никак не реагировать на такие прозвоны или сообщения в целом. Также там напомнили, что денежные средства нельзя передавать незнакомцам ни в коем случае.

В Банке России добавили, что услуги инкассации предназначены только для физических и юридических лиц, заключивших соответствующий договор об оказании услуг. Также там напомнили, что ЦБ РФ не работает с физлицами, как с клиентами, не занимается ведением их счётов и не обзванивает россиян.