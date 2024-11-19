Осторожно: мошенники используют Telegram Premium для кражи данных

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил о новой схеме мошенничества, которая связана с Telegram Premium. В интервью агентству «Прайм» он рассказал, что получение подписки популярного мессенджера якобы в подарок должно насторожить пользователей, так как за этим могут скрываться злоумышленники.

Аферисты рассылают пользователям сообщения о подарке. «Затем следует ссылка, похожая на ссылку мессенджера. Переходя по ней, вы рискуете взломом вашего аккаунта на Госуслугах, что может повлечь за собой потерю средств и утечку личной информации. Более того, существует вероятность потери доступа к вашему аккаунту в Telegram. Завладев им, мошенники могут рассылать сообщения вашим контактам с просьбой перевести деньги на их счёт», — объяснил эксперт.

Соловьёв отметил, что мошенники часто используют многоступенчатые схемы обмана. Например, после потери аккаунта жертве могут позвонить псевдоправоохранители, убеждая в необходимости «спасать» счета, переводить деньги или даже продавать имущество.

Чтобы избежать обмана, юрист советует лично связаться с дарителем, чтобы подтвердить подлинность подарка. Если человек не знает о подписке — это явный признак мошенничества. Соловьёв подчеркнул, что бдительность и осторожность при переходе по сомнительным ссылкам могут уберечь от серьезных финансовых потерь и утраты личных данных.