В Томске мошенники рассылают зараженные файлы для кражи данных

В Томске вновь активизировались мошенники. Они используют старую схему обмана, адаптированную под современные технологии. Томское отделение Банка России предупреждает жителей о росте числа случаев, когда злоумышленники рассылают вредоносные apk-файлы под видом фотографий через популярные мессенджеры.

Портал vtomske.ru со ссылкой на отделение Банка России сообщает, что мошенники маскируют свои действия под техподдержку мессенджеров и предлагают пользователям обновить приложение или пройти повторную верификацию. Под этими предлогами они убеждают жертв ввести свои данные на фишинговых сайтах или предоставить коды доступа. Кроме того, злоумышленники могут отправлять сообщения с зараженными файлами якобы от знакомых, чьи аккаунты были взломаны.

Эксперт томского отделения Банка России Денис Абраменко напоминает, что подобные схемы использовались еще в начале 2000-х годов, когда мошенники рассылали электронные письма с заманчивыми заголовками и вложениями в формате exe, zip или rar. Сегодня же преступники перешли на мобильные устройства и используют apk-файлы, которые при открытии устанавливают вирусы на гаджеты под управлением Android, предоставляя злоумышленникам полный доступ к устройству и банковским приложениям.

«Защитить себя от взлома можно сложными паролями, не забывать их время от времени менять, настроить двухфакторную идентификацию и никогда и никому не передавать свои пароли и проверочные коды», — советует эксперт.