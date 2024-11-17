Россиянам назвали 4 правила для защиты от кибермошенников

Кибермошенники становятся всё более активными, поэтому крайне важно заботиться о защите своих личных данных в Сети. Об этом заявил заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Дмитрий Дениско. Он подчеркнул, что необходимо быть бдительными и применять меры безопасности для защиты от аферистов.

«В мой адрес с каждым разом чаще поступают обращения от жителей, оказавшихся в данной ситуации. Конечно, чаще это дети и люди пожилого возраста, поскольку именно они менее критично относятся к информации, получаемой в Сети», — отметил эксперт в беседе с РИАМО.

Он рекомендовал избегать переходов по сомнительным ссылкам, даже если они поступили от якобы знакомого человека. Кроме того, по словам Дениско, категорически не следует сообщать третьим лицам пароли из SMS-сообщений, а также реквизиты банковских карт и счётов. Специалист также отметил, что не стоит вступать в разговор с представителями банков, если они звонят с незнакомого или вызывающего подозрение номера. А ещё не нужно устанавливать никакие приложения на смартфон или компьютер по их просьбе.