«Непатриотично»: В ГД раскритиковали выпусников-бюджетников, работающих не по специальности
Депутат Морозов обвинил курьеров с высшим образованием в непатриотичности
Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru
Разносчики пиццы и прочие курьеры, которые получили бесплатное высшее образование, но не работающие по профессии, непатриотичны. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Сергей Морозов на форуме «Города России», передает портал Е1.ru.
«Сорок процентов молодых людей, окончивших шикарнейшие университеты Москвы, не хотят работать по специальности! И это не патриотично в отношении страны, нельзя по-другому назвать», — отметил Морозов.
Он отметил, что выступает за распределение выпускников вузов по профильным трудовым отраслям.
Напомним, конькобежец Евгений Жаров, который недавно в составе команды Санкт-Петербурга победил на Кубке России в командном спринте, в свободное от тренировок время трудится доставщиком. Для работы он использует свой тренировочный велосипед, а в месяц получает около 35 тысяч рублей.