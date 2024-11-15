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Регион
15 ноября, 08:32

«Непатриотично»: В ГД раскритиковали выпусников-бюджетников, работающих не по специальности

Депутат Морозов обвинил курьеров с высшим образованием в непатриотичности

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Разносчики пиццы и прочие курьеры, которые получили бесплатное высшее образование, но не работающие по профессии, непатриотичны. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Сергей Морозов на форуме «Города России», передает портал Е1.ru.

«Сорок процентов молодых людей, окончивших шикарнейшие университеты Москвы, не хотят работать по специальности! И это не патриотично в отношении страны, нельзя по-другому назвать», — отметил Морозов.

Он отметил, что выступает за распределение выпускников вузов по профильным трудовым отраслям.

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Напомним, конькобежец Евгений Жаров, который недавно в составе команды Санкт-Петербурга победил на Кубке России в командном спринте, в свободное от тренировок время трудится доставщиком. Для работы он использует свой тренировочный велосипед, а в месяц получает около 35 тысяч рублей.

Николай Рюмин
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