«Непатриотично»: В ГД раскритиковали выпусников-бюджетников, работающих не по специальности

Разносчики пиццы и прочие курьеры, которые получили бесплатное высшее образование, но не работающие по профессии, непатриотичны. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Сергей Морозов на форуме «Города России», передает портал Е1.ru.

«Сорок процентов молодых людей, окончивших шикарнейшие университеты Москвы, не хотят работать по специальности! И это не патриотично в отношении страны, нельзя по-другому назвать», — отметил Морозов.

Он отметил, что выступает за распределение выпускников вузов по профильным трудовым отраслям.