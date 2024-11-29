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29 ноября, 03:30

Все в отпуск! Названы лучшие направления для январского отдыха под любой бюджет

РСТ: Зима — отличное время для посещения горнолыжных курортов России

В РСТ назвали лучшие направления для январского отдыха под любой бюджет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

В РСТ назвали лучшие направления для январского отдыха под любой бюджет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Стали известны лучшие направления для отдыха в январе, подходящие для любого бюджета. Куда лучше махнуть после Нового года рассказал Life.ru вице-президент российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«В январе, на самом деле, если спланировать путешествие уже после новогодних праздников, цены будут дешевле очень существенно. После 9-10 января скидки могут достигать 50%. Кроме того, сейчас больше стало регулярных прямых рейсов и туристических рейсов», — рассказал Горин.

Эксперт подчеркнул, что из зарубежных направлений в январе популярны Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд, Турция, Шри-Ланка и Куба. Вместе с этим зима — отличное время для путешествий по России, особенно для любителей горнолыжных курортов. Наибольшим спросом пользуются направления Краснодарского края, Шерегеша, Домбая, Приэльбрусья и Белокурихи.

Кроме того, Горин отметил, что цены на горнолыжные курорты в январе значительно ниже, чем в новогодние праздники. Для тех, кто предпочитает культурные путешествия, популярными остаются Москва, Санкт-Петербург, Казань, а также города Золотого кольца России.

«Уникальность этого зимнего сезона в том, что стало больше железнодорожных круизов, и это позволяет динамично путешествовать, посещать каждый день новый город и составлять маршруты, как короткие, так и более продолжительные», — резюмировал специалист.

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Тем временем туроператоры назвали самые бюджетные санатории для отдыха после Нового года. Самые дешёвые путёвки можно приобрести в Краснодарском крае и на курортах Кавказских Минеральных Вод. Отпуск там обойдётся всего в 60 тысяч рублей.

Ольга Годуненко
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