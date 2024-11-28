Туроператоры назвали самые бюджетные санатории для отдыха после Нового года

После новогодних праздников россияне могут сэкономить на отдыхе в санаториях. Национальный туроператор «Алеан» выделил самые доступные варианты для оздоровительного отдыха, сообщает РИА «Новости».

Поездки в санатории в холодное время года пользуются не слишком большой популярностью. «Отдых во вторую половину зимы позволяет сэкономить до 20% стоимости путёвки», — указано в сообщении.

В Краснодарском крае и на курортах Кавказских Минеральных Вод можно отдохнуть за 60 тысяч рублей. Именно в такую сумму обойдётся 11-дневное проживание в санатории для двух человек. Эти регионы славятся своими лечебными базами, которые используют целебные источники минеральных вод. Здесь можно не только отдохнуть, но и пройти лечение сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с костно-мышечной системой.

В список популярных здравниц Анапы входят «Аквамарин» и «ДиЛуч». В Ессентуках путёвку за такую стоимость можно присмотреть в «Виктории» и санатории «Имени Анджиевского». Поездка в Кисловодск и Пятигорск обойдётся чуть дороже. За 70–76 тысяч рублей путёвку можно купить в санатории «Имени Димитрова», «Лесная поляна» или «Родник». Отдых вдвоём в подмосковных санаториях будет стоить от 62 тысяч рублей. За эту сумму можно провести в здравнице 11 дней. Среди востребованных мест — «Озеро Белое», «Введенское» и другие.

В Светлогорске Калининградской области минимальная стоимость аналогичного отдыха составит 68 тысяч рублей. В этом регионе национальный туроператор советует остановиться в санаториях «Отрадное», «Янтарный берег» или «Волна». В основном местные учреждения специализируются на сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах опорно-двигательного аппарата, лечении пищеварительной, эндокринной систем и органов дыхания.

На Крымском полуострове цены на санатории стартуют от 71 тысячи рублей, а в Башкирии и Карелии — от 80 тысяч рублей.