Россиянам рассказали, как загадать желание на Новый год, чтобы точно сбылось

В Новый год миллионы россиян начнут загадывать желания. Однако, чтобы традиция возымела реальный эффект, важно научиться делать это правильно. Так, мотивационный тренер Олеся Валиуллова объяснила россиянам, как загадать желание, чтобы оно точно исполнилось.

Специалист предложила технику, состоящую из трёх простых шагов. Прежде всего, по её словам, необходимо определить конкретный параметр, по которому можно судить, сбылось желание или нет. Например, вместо абстрактного «купания в деньгах» лучше пожелать покупку квартиры.

Отсюда возникает необходимость максимально конкретизировать свои желания. Хотите машину в следующем году — распишите все её параметры. Эксперт призвала делать это настолько подробно, чтобы даже ребёнок всё понял. И последнее: никаких злых мыслей! Лишь положительные желания имею право на исполнение.