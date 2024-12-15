Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 10:49

Нужно поверить в чудо: Россиян научили правильно загадывать желания в Новый год

Нумеролог Белова: Чтобы новогоднее желание исполнилось, нужно поверить в чудо

Загадывать желание в новогоднюю ночь — традиция для миллионов россиян. Однако далеко не все знают, как это сделать правильно, чтобы точно сбылось. Оказывается, нужно всего лишь поверить в чудо. Секретом успеха поделилась нумеролог, эксперт по славянской магии Евгения Белова.

«Главное условие для исполнения новогоднего желания — непоколебимая вера в чудо. Для того, чтобы лишний раз сказать нашему подсознанию, что в мире возможно всё, можно использовать такую вещь, как ритуалы», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

В частности, можно сжечь записку с желанием и бросить в бокал с шампанским. А ещё эксперт посоветовала трижды загадать желание и завязать ленточку семью узлами на ветке ёлки. Но до исполнения мечты снимать ленточку нельзя, подчеркнула она.

Названы категории россиян, которых можно и нельзя привлечь к работе в праздники
Названы категории россиян, которых можно и нельзя привлечь к работе в праздники

Ранее врач объяснила, опасно ли пить шампанское с пеплом от записки в Новый год. Кроме того, россиянам рассказали, какие новогодние приметы сулят счастье в год Змеи, а какие станут сигналами к беде.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новый год
  • Мистика
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar