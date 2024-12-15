Нужно поверить в чудо: Россиян научили правильно загадывать желания в Новый год
Нумеролог Белова: Чтобы новогоднее желание исполнилось, нужно поверить в чудо
Загадывать желание в новогоднюю ночь — традиция для миллионов россиян. Однако далеко не все знают, как это сделать правильно, чтобы точно сбылось. Оказывается, нужно всего лишь поверить в чудо. Секретом успеха поделилась нумеролог, эксперт по славянской магии Евгения Белова.
«Главное условие для исполнения новогоднего желания — непоколебимая вера в чудо. Для того, чтобы лишний раз сказать нашему подсознанию, что в мире возможно всё, можно использовать такую вещь, как ритуалы», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».
В частности, можно сжечь записку с желанием и бросить в бокал с шампанским. А ещё эксперт посоветовала трижды загадать желание и завязать ленточку семью узлами на ветке ёлки. Но до исполнения мечты снимать ленточку нельзя, подчеркнула она.
Ранее врач объяснила, опасно ли пить шампанское с пеплом от записки в Новый год. Кроме того, россиянам рассказали, какие новогодние приметы сулят счастье в год Змеи, а какие станут сигналами к беде.
Kandinsky 3.1 / Life.ru