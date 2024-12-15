Нужно поверить в чудо: Россиян научили правильно загадывать желания в Новый год

Загадывать желание в новогоднюю ночь — традиция для миллионов россиян. Однако далеко не все знают, как это сделать правильно, чтобы точно сбылось. Оказывается, нужно всего лишь поверить в чудо. Секретом успеха поделилась нумеролог, эксперт по славянской магии Евгения Белова.

«Главное условие для исполнения новогоднего желания — непоколебимая вера в чудо. Для того, чтобы лишний раз сказать нашему подсознанию, что в мире возможно всё, можно использовать такую вещь, как ритуалы», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».