Названы категории россиян, которых можно и нельзя привлечь к работе в праздники

В преддверии Нового года декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил, что ТК РФ запрещает привлекать граждан к работе в нерабочие праздничные дни. Тем не менее в законе предусмотрены исключения. Так, при необходимости предотвращения катастроф или аварий работника можно вызвать без его согласия. Оно не требуется и для сменной работы.

Кроме того, сотрудника можно привлечь к работе в праздники с его письменного согласия, если от него зависит нормальная жизнедеятельность организации, для которой требуются срочные и непредвиденные работы. Однако это правило не распространяется на беременных женщин, несовершеннолетних граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья, если только они не занимаются спортом или творчеством.

Одинокие родители или опекуны детей младше 14 лет, матери детей до трёх лет, родители ребёнка-инвалида, работники, осуществляющие уход за больным родственником, один из родителей несовершеннолетних детей, если второй на вахте могут быть вызваны в праздники только при предоставлении медицинской справки об отсутствии противопоказаний. Однако они должны быть письменно предупреждены о праве отказаться выходить на работу.