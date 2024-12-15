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15 декабря, 08:17

Названы категории россиян, которых можно и нельзя привлечь к работе в праздники

Профессор Виноградов: Беременных женщин нельзя привлечь к работе в праздники

Сотрудника можно привлечь к работе в праздники с его письменного согласия, если от него зависит нормальная жизнедеятельность организации. Обложка © freepik / cookie_studio

Сотрудника можно привлечь к работе в праздники с его письменного согласия, если от него зависит нормальная жизнедеятельность организации. Обложка © freepik / cookie_studio

В преддверии Нового года декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил, что ТК РФ запрещает привлекать граждан к работе в нерабочие праздничные дни. Тем не менее в законе предусмотрены исключения. Так, при необходимости предотвращения катастроф или аварий работника можно вызвать без его согласия. Оно не требуется и для сменной работы.

Кроме того, сотрудника можно привлечь к работе в праздники с его письменного согласия, если от него зависит нормальная жизнедеятельность организации, для которой требуются срочные и непредвиденные работы. Однако это правило не распространяется на беременных женщин, несовершеннолетних граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья, если только они не занимаются спортом или творчеством.

Одинокие родители или опекуны детей младше 14 лет, матери детей до трёх лет, родители ребёнка-инвалида, работники, осуществляющие уход за больным родственником, один из родителей несовершеннолетних детей, если второй на вахте могут быть вызваны в праздники только при предоставлении медицинской справки об отсутствии противопоказаний. Однако они должны быть письменно предупреждены о праве отказаться выходить на работу.

«Оплата за выход на работу в праздничные дни должна производиться как минимум в двойном размере, согласно статье 153 ТК России. Работник имеет право вместо двойной оплаты взять дополнительный выходной день, но тогда рабочий день в праздник будет оплачен по одинарному тарифу», — отметил доктор юридических наук в беседе с RT.

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Борис Эльфанд
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