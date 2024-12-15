Названы категории россиян, которых можно и нельзя привлечь к работе в праздники
Профессор Виноградов: Беременных женщин нельзя привлечь к работе в праздники
Сотрудника можно привлечь к работе в праздники с его письменного согласия, если от него зависит нормальная жизнедеятельность организации. Обложка © freepik / cookie_studio
В преддверии Нового года декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил, что ТК РФ запрещает привлекать граждан к работе в нерабочие праздничные дни. Тем не менее в законе предусмотрены исключения. Так, при необходимости предотвращения катастроф или аварий работника можно вызвать без его согласия. Оно не требуется и для сменной работы.
Кроме того, сотрудника можно привлечь к работе в праздники с его письменного согласия, если от него зависит нормальная жизнедеятельность организации, для которой требуются срочные и непредвиденные работы. Однако это правило не распространяется на беременных женщин, несовершеннолетних граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья, если только они не занимаются спортом или творчеством.
Одинокие родители или опекуны детей младше 14 лет, матери детей до трёх лет, родители ребёнка-инвалида, работники, осуществляющие уход за больным родственником, один из родителей несовершеннолетних детей, если второй на вахте могут быть вызваны в праздники только при предоставлении медицинской справки об отсутствии противопоказаний. Однако они должны быть письменно предупреждены о праве отказаться выходить на работу.
«Оплата за выход на работу в праздничные дни должна производиться как минимум в двойном размере, согласно статье 153 ТК России. Работник имеет право вместо двойной оплаты взять дополнительный выходной день, но тогда рабочий день в праздник будет оплачен по одинарному тарифу», — отметил доктор юридических наук в беседе с RT.
Ранее Life.ru рассказал, как отдыхаем на Новый год 2024–2025, в частности, когда начинаются каникулы и сколько они продлятся. К слову, россиян лишили выходного дня 31 декабря. А в ЛДПР объяснили, почему Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным.