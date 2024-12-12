Россиян лишили выходного дня 31 декабря

На пленарном заседании Госдумы в четверг был отклонён законопроект, который предлагал сделать 31 декабря постоянным нерабочим праздничным днем. Инициатива была представлена депутатами от ЛДПР в декабре 2020 года и касалась внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Законопроект предусматривал установление новогодних каникул с 31 декабря по 6 января.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством, новогодние праздники включают дни с 1 по 6 января, а также 8 января. Авторы законопроекта утверждали, что замена 8 января на 31 декабря в качестве нерабочего праздничного дня позволит работникам более эффективно использовать свои выходные и поможет достичь баланса интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.