Эксперт объяснил, почему 28 декабря не будет сокращённым рабочим днём

В этом году рабочий день 28 декабря, выпадающий на субботу, не будет сокращённым. Это связано с переносом выходного с понедельника, 30 декабря, чтобы сделать новогодние праздники более длинными. Об этом рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев в интервью РИА «Новости».

По словам Дударева, изменение графика осуществлено постановлением правительства России, чтобы не разрывать череду праздничных выходных. Таким образом, 28 декабря станет полноценным рабочим днём, поскольку 30 декабря не является предпраздничным. В соответствии с постановлением, 31 декабря будет нерабочим, а выходной на эту дату перенесён с 7 января.

«Продолжительность рабочего дня в каждой организации могут определять руководители, исходя из текущей загрузки», — отметил Дударев. Это может означать, что в некоторых компаниях рабочий день может быть уменьшен, несмотря на официальные указания.

Руководители частных компаний могут самостоятельно решать, как организовать рабочие дни в зависимости от специфики работы. Например, в некоторых компаниях он может быть уменьшен, несмотря на официальные указания. Или, если у компании есть срочные проекты или важные задачи, график может остаться прежним.

Новогодние праздники в России благодаря переносу выходного дня будут длиться 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря, и завершатся в среду, 8 января, включительно.

Такое распределение рабочих и выходных дней демонстрирует стремление правительства оптимизировать праздничные периоды для повышения эффективности. Увеличение продолжительности новогодних каникул будет способствовать не только улучшению настроения россиян, но и стимулированию внутреннего туризма, поскольку многие люди предпочитают проводить время на отдыхе в это время года.