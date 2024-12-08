В Госдуме напомнили о порядке оплаты рабочего времени в новогодние праздники

Рабочее время в праздничные дни с 1 по 8 января должно оплачиваться по двойной ставке за каждый отработанный час. Об этом напомнил депутат ГД Сергей Гаврилов.

«Законодательство РФ чётко регулирует этот вопрос. Согласно статье 112 ТК, нерабочими праздничными днями в январе считаются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 числа. Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере, независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник», — сообщил парламентарий в беседе с РИА «Новости».

Депутат добавил, что если работник выходит на работу в указанные дни, то ему положена двойная оплата за каждый отработанный час. Он напомнил, что для работников на окладе это будет выражаться в дополнительной оплате сверх месячной нормы, а если рабочее время в праздничные дни вышли за пределы нормы, то сотруднику должны оплатить по двойной ставки дополнительные часы или дни. При этом, если объём работы уложился в месячную норму, то оплату произведут по одинарной ставке, не учитывая сверхурочную надбавку.

У сотрудников на сдельной оплате есть право получать выплаты по удвоенным расценкам за труд в праздничные дни. Людям, которым оплачивается каждый час, должны выплачивать не меньше двойной часовой ставки. При этом, если смена только отчасти выпала на праздничный день, то оплату за отработанные в праздник часы должны повысить, подчеркнул депутат.

Собеседник агентства напомнил, что в российском законодательстве предусмотрен альтернативный вариант: работник может взять дополнительный день отдыха вместо двойной оплаты, но такой отгул необходимо будет согласовывать с работодателем. Важно, что в этой ситуации работа в праздничный день будет оплачена по стандартной ставке, а за день отдыха оплаты не будет. Если работодатель попытается уклониться от своих обязанностей по выплатам за работу в праздничные дни, сотрудник вправе обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру.