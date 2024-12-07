Россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий в новогодние праздники

Некоторым россиянам выплатят январскую пенсию в декабре. Об этом заявила член комитета ГД по труду социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Те граждане, кто привык получать пенсию в первых числах, а именно с 3-го по 8-е число каждого месяца, в связи с тем, что в январе на эти дни приходятся праздники, получат пенсию заранее, уже в декабре. То есть будет двойная выплата — пенсия придет и за декабрь, и за январь. Следующую выплату они получат уже в феврале», — рассказала парламентарий «Ленте.ру».

Бессараб уточнила, что тем, кому в декабре придёт двойная пенсию, следующая выплата поступит уже в феврале. При этом людям, которым пенсию выплачивают в более поздние даты, выплаты придут по регулярному графику.