В Госдуме напомнили об индексации пенсий в 2025 году
Депутат Бессараб: В 2025 году пенсии проиндексируют на 14,75%
В следующем году пенсии в России проиндексируют на 14,75%. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Всех получателей пенсии ожидают индексации. Индексации произойдут с 1 апреля 2025 года и составят 14,75%», — приводит слова парламентария «Лента.ру».
Также депутат отметила, что получатели социальных пенсий, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, могут не беспокоиться, ведь благодаря социальной доплате они будут получать сумму не менее ПМ.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации социальных пенсий на 14,75%. Кроме того, уже с 1 января на 7,3% возрастёт и страховая пенсия по старости, которая к концу года достигнет значения 24 059 рублей.
Shutterstock / FOTODOM / Sergei Gorin