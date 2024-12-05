В Госдуме напомнили об индексации пенсий в 2025 году

В следующем году пенсии в России проиндексируют на 14,75%. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Всех получателей пенсии ожидают индексации. Индексации произойдут с 1 апреля 2025 года и составят 14,75%», — приводит слова парламентария «Лента.ру».

Также депутат отметила, что получатели социальных пенсий, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, могут не беспокоиться, ведь благодаря социальной доплате они будут получать сумму не менее ПМ.