Назван размер минимальной московской пенсии с доплатой с Нового года

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по индексации социальных выплат для жителей столицы. Соответствующая информация размещена на официальном сайте мэра.

Москвичам с 1 января 2025 года на 5,5% проиндексируют социальные выплаты. Инфографика © Сайт Мэра Москвы

С 2025 года минимальная пенсия с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц. Инфографика © Сайт Мэра Москвы

С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичам увеличатся на 5,5%. Минимальная пенсия с учетом городской доплаты составит 25 850 рублей в месяц. Подписанное Сергеем Собяниным постановление включает в себя ряд изменений.

В частности, на 5,5% возрастут размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат для многодетных семей, а также для детей и родителей погибших военнослужащих. Индексация коснется также семей, воспитывающих детей с инвалидностью, студентов, детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, а также усыновителей и опекунов.

Кроме того, будут увеличены выплаты для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, защитников Москвы, тружеников тыла, детей войны и других категорий граждан, включая героев Советского Союза и Российской Федерации. Также проиндексируют выплаты юбилярам супружеской жизни и долгожителям старше 100 лет.

В 2025 году традиционно запланированы единовременные выплаты к праздничным датам, таким как годовщина Победы в Великой Отечественной войне и другие памятные события. Размеры этих выплат будут определены отдельными решениями мэра Москвы.