Прибавка к праздникам. Как будут выплачивать пенсии перед Новым годом Перед Новым годом изменится график начисления пенсий. Кроме того, вырастут некоторые доплаты. Что нужно учесть пенсионерам, чтобы получить деньги вовремя, кому переведут в этом месяце две пенсии и кому заплатят больше? 6 декабря, 21:23 В декабре многие пенсионеры получат двойную пенсию. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В Москве минимальная пенсия в 2025 году составит 25 850 рублей (в этом году она составляет 24 500 рублей). С 1 января в столице повысят социальные выплаты. Прибавка составит 5,5%. Соответствующее постановление на днях подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кстати, прибавку сделают и к выплатам юбилярам супружеской жизни, пожилым москвичам старше 100 лет, а также целому ряду других льготников.

Стоит отметить, что прибавка с Нового года ждёт не только московских пенсионеров, но и пожилых людей по всей стране. На федеральном уровне сделают прибавку к пенсии на 7,3%. При этом надо учесть, что в декабре изменится график начисления пенсий.

Люди, которые получают выплаты в первых числах января, получат в декабре две пенсии. Это связано с долгими новогодними каникулами. При этом стоит иметь в виду, что пенсия за январь будет выше. Она придёт уже с учётом индексации. На этот момент обратила внимание юрист Елена Кузнецова.

— Сроки выплаты денег будут разными. Всё зависит от того, каким способом человек получает пенсию. Если на почте, то необходимо узнать график работы своего отделения, — добавила она.

Юристы рекомендуют уточнить график работы почтовых отделений в праздники. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Стоит отметить, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 января станет 8728 рублей 73 копейки, стоимость ИПК (один пенсионный коэффициент) увеличится до 142 рублей 76 копеек.

— Все эти прибавки можно будет увидеть уже в январской пенсии, которая придёт в конце декабря. Более того, для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы будет ещё одна прибавка. Это дополнительные 1200 рублей. Раньше это была компенсационная выплата людям, которые осуществляли уход за пенсионером. Теперь её будут начислять к пенсии всем, то есть не нужно подтверждать факт ухода и не требуется подавать никаких заявлений, — пояснила Елена Кузнецова.

Кстати, с 1 января прибавку к пенсии могут сделать больше ожидаемой. Дело в том, что размер ежегодной индексации зависит от инфляции. Пока планируется сделать прибавку на 7,3%, но индексация может быть и выше.

Если фактическая величина в 2025 году будет выше ожидаемой, то правительство примет постановление о доиндексации пенсий. Об этом ранее сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков.

Авторы Нина Важдаева