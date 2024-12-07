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Прибавка к праздникам. Как будут выплачивать пенсии перед Новым годом

Перед Новым годом изменится график начисления пенсий. Кроме того, вырастут некоторые доплаты. Что нужно учесть пенсионерам, чтобы получить деньги вовремя, кому переведут в этом месяце две пенсии и кому заплатят больше?

6 декабря, 21:23
В декабре многие пенсионеры получат двойную пенсию. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В декабре многие пенсионеры получат двойную пенсию. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В Москве минимальная пенсия в 2025 году составит 25 850 рублей (в этом году она составляет 24 500 рублей). С 1 января в столице повысят социальные выплаты. Прибавка составит 5,5%. Соответствующее постановление на днях подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кстати, прибавку сделают и к выплатам юбилярам супружеской жизни, пожилым москвичам старше 100 лет, а также целому ряду других льготников.

Стоит отметить, что прибавка с Нового года ждёт не только московских пенсионеров, но и пожилых людей по всей стране. На федеральном уровне сделают прибавку к пенсии на 7,3%. При этом надо учесть, что в декабре изменится график начисления пенсий.

Люди, которые получают выплаты в первых числах января, получат в декабре две пенсии. Это связано с долгими новогодними каникулами. При этом стоит иметь в виду, что пенсия за январь будет выше. Она придёт уже с учётом индексации. На этот момент обратила внимание юрист Елена Кузнецова.

Перед Новым годом семьи с детьми получат дополнительные выплаты. Кому они положены и сколько составят
Перед Новым годом семьи с детьми получат дополнительные выплаты. Кому они положены и сколько составят

— Сроки выплаты денег будут разными. Всё зависит от того, каким способом человек получает пенсию. Если на почте, то необходимо узнать график работы своего отделения, добавила она.

Юристы рекомендуют уточнить график работы почтовых отделений в праздники. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Юристы рекомендуют уточнить график работы почтовых отделений в праздники. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Стоит отметить, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 января станет 8728 рублей 73 копейки, стоимость ИПК (один пенсионный коэффициент) увеличится до 142 рублей 76 копеек.

— Все эти прибавки можно будет увидеть уже в январской пенсии, которая придёт в конце декабря. Более того, для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы будет ещё одна прибавка. Это дополнительные 1200 рублей. Раньше это была компенсационная выплата людям, которые осуществляли уход за пенсионером. Теперь её будут начислять к пенсии всем, то есть не нужно подтверждать факт ухода и не требуется подавать никаких заявлений, — пояснила Елена Кузнецова.

Кстати, с 1 января прибавку к пенсии могут сделать больше ожидаемой. Дело в том, что размер ежегодной индексации зависит от инфляции. Пока планируется сделать прибавку на 7,3%, но индексация может быть и выше.

Если фактическая величина в 2025 году будет выше ожидаемой, то правительство примет постановление о доиндексации пенсий. Об этом ранее сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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