Россиянам назвали способы законного продления новогодних праздников

С приближением новогодних праздников многие россияне задумываются о том, как максимально продлить отдых. В 2025 году существует несколько законных способов увеличить количество выходных дней после Нового года.

Ведущий эксперт «Актион Кадры и HR» Виктория Полякова рассказала в интервью «Газете.ru», что одним из самых простых способов продлить новогодние каникулы является оформление больничного на 9 и 10 января. Эти дни следуют за новогодними выходными. Если не выходить на работу в четверг и пятницу, можно получить 15 дней отдыха — с 29 декабря по 12 января. Полякова подчеркнула важность проверки подлинности больничных листов через портал «Госуслуги», чтобы избежать возможных злоупотреблений.

Ещё одной законной причиной отсутствия на работе может стать непогода. Если сотрудник не может вернуться на рабочее место из-за отмены рейсов, заносов на дорогах или других погодных условий, это считается уважительной причиной. Судебная практика подтверждает, что такие обстоятельства не зависят от работника, и его отсутствие не должно иметь негативных последствий.

Третий способ — использование донорского выходного. По закону, работник имеет право на два дня отдыха за сдачу крови: в день процедуры и на следующий. Если второй день не был использован ранее, его можно взять в любое время. Судебные решения подтверждают это право.

Таким образом, россияне могут законно продлить свои новогодние каникулы, воспользовавшись больничным, непогодой или донорским выходным. Эти способы позволяют увеличить продолжительность отдыха без нарушения трудового законодательства и последствий со стороны работодателя.