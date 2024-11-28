28 ноября сегодня: праздники в России и мире Государственных праздников 28 ноября в России нет. В этот день отмечают день бухгалтера и празднуют День Марса и День сострадания. 27 ноября, 21:02 Какие праздники отмечают в России 28 ноября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / KamranAydinov, © Shutterstock / FOTODOM / Inspired By Maps

Какие праздники в России

День работников бухгалтерии

В ноябре российские бухгалтеры отмечают свой профессиональный день дважды. А некоторые даже трижды — ведь 10 ноября прошёл Международный день бухгалтера. Разночтения возникли из-за того, что новый закон о бухучёте был подписан 21 ноября, а вступил в силу 28-го.

Случилось это в 1996 году.

Часть российских регионов официально отмечают его в начале месяца.

С инициативой отмечать День бухгалтера 28 ноября выступил Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России в 2002 году.

Ноябрь — сплошной праздник для сотрудников бухучёта. Празднуют День бухгалтера всенепременно фуршетом. В этот день вручают грамоты и премии особо прилежным работникам. Поздравлять есть кого: в России почти 3,5 миллиона бухгалтеров. Из них 86% — женщины.

Какие праздники в мире

День сострадания

Важной частью Дня сострадания стала пропаганда вегетарианства и бережного отношения к животным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Osipenko

Этот международный праздник пришёл к нам из Индии. Его главная цель: ахимса — не причинять боль ничему живому. День сострадания отмечают с 2012 года.

Его инициатором стал индийский поэт Притиш Нанди.

Термин ахимса взят из религии джайнизм.

Впервые праздник отметили в Мумбае.

Важной частью Дня сострадания стала пропаганда бережного отношения к животным. Праздник понравится многим: вегетарианцам, приверженцам джайнизма, индуизма и буддизма, а также всем зоозащитникам. Его устроители призывают не направлять гнев против тех, кто творит зло, а постараться искоренить само зло как последствие поступков других людей.

День Марса

28 ноября в мире празднуют день Марса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

28 ноября в мире празднуют день Марса. Дата была установлена в 1964 году.

В этот день NASA и Лаборатория реактивного движения запустили межпланетный зонд «Маринер-4».

«Маринер» пролетел мимо Красной планеты и передал на Землю первые фотоснимки Марса.

Сейчас на орбите Марса находится пять искусственных спутников, а на его поверхности — два марсохода: Curiosity и Opportunity.

Исследование Марса до сих пор занимает важное место в повестке космических программ разных стран. Чтобы отметить этот праздник, придётся заглянуть в обсерваторию и хоть одним глазом посмотреть на Красную планету в мощный телескоп. Вдруг увидите, как оттуда вам машут марсиане? Кстати, Марс действительно красный: в грунте планеты содержится много железа.

Авторы Майя Новик