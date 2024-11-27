27 ноября сегодня: праздники в России и мире Государственных праздников в России 27 ноября нет. Поздравляем морских пехотинцев, самозанятых, оценщиков и гитаристов, защищаем домашних черепах. 26 ноября, 21:02 Какие праздники отмечают в России 27 ноября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Depiction Images

Какие праздники в России

День морской пехоты России

Дата в 2024 году: 27 ноября, среда.

27 ноября, среда. Военный праздник.

День морской пехоты в России отмечается ежегодно 27 ноября. Праздник учреждён приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года в память указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданного 27 ноября (16-го по старому стилю) 1705 года.

Изначально эти корабельные абордажно-десантные команды морской пехоты подчинялись командирам кораблей. После завершения военных кампаний команды объединялись в свои батальоны и несли караульную службу на своих базах. Однако к концу XVIII века в связи с изменением характера войн и вооружения армий морская пехота несколько раз подвергалась реорганизации. Её основной задачей были десантные операции. В частности, русские морские пехотинцы участвовали в Русско-турецкой войне (1768–1774) и в Средиземноморском походе (1798–1800) адмирала Фёдора Ушакова.

В 1813 году части морской пехоты были переданы в армейское ведомство. Сражения Крымской войны (1853–1856) подтвердили необходимость морской пехоты в Русской армии. В 1911 году Главным морским штабом был разработан проект создания постоянных пехотных частей в основных базах флота.

Ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В Советской России морская пехота как особый род сил Военно-морского флота была сформирована в 1939 году. Морские пехотинцы, которых фашисты называли «чёрной смертью», участвовали в обороне Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Заполярья, Сталинграда, в войне с Японией.

В послевоенные годы части морской пехоты были расформированы, но уже в 1963 году Первый гвардейский полк морской пехоты появился на Балтийском флоте. Тогда же полк морской пехоты был образован на Тихоокеанском флоте, в 1966 году — на Северном, а в 1967 году — на Черноморском флоте.

В наши дни морская пехота как род береговых войск Военно-морского флота Вооружённых сил России используется для ведения боевых действий в составе морских десантов. Моряки морской пехоты воевали в Анголе, Вьетнаме, Сирии, Египте, Гвинее, Афганистане и в других странах. Сегодня бойцы принимают участие в СВО, на деле доказывая свой девиз — «Где мы — там победа!».

День самозанятых в России

Дата в 2024 году: 27 ноября, среда.

27 ноября, среда. Профессиональный праздник.

27 ноября в России отмечается День самозанятых, так как в этот день в 2018 году был подписан закон о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан РФ — налоге на профессиональный доход.

День самозанятых в России отмечают 27 ноября, а сам статус появился в России в 2017 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kostikova Natalia

Самозанятые представляют собой особую категорию граждан, которые трудятся самостоятельно или совмещают дополнительную работу с основной занятостью. Этот статус был введён в России в 2017 году, что дало возможность многим специалистам официально оформлять свою деятельность и получать доход без опасений штрафов за нелегальное предпринимательство. К самозанятым относятся фрилансеры, няни, сиделки, репетиторы, переводчики, программисты, уборщицы, тренеры, гиды, кондитеры, водители, психологи, фотографы, швеи и другие профессионалы, работающие самостоятельно, без привлечения дополнительных сотрудников и без перепродажи чужих товаров или услуг. Введение специального налогового режима позволило им легально выйти из тени на комфортных условиях.

У статуса самозанятого есть и недостатки. Например, доход не должен превышать 200 тысяч рублей в месяц. Не начисляется трудовой стаж, нет оплачиваемого отпуска. И всё же всё больше граждан в нынешней экономической ситуции выбирают этот режим.

День оценщика

Дата в 2024 году: 27 ноября, среда.

27 ноября, среда. Профессиональный праздник.

Каждый год 27 ноября члены Русского общества оценщиков (РОО, до июля 2020 года — Российское общество оценщиков) отмечают свой профессиональный праздник — День оценщика.

В этот день в 1996 году Министерство труда и социального развития Российской Федерации утвердило квалификационную характеристику для позиции «оценщик» — специалиста по оценке имущества. Оценщик — это профессионал, обладающий правом проводить оценку и составлять отчёты по стоимости таких объектов, как недвижимость, транспортные средства, оборудование, предприятия, права требования, работы, и других видов имущества.

День оценщика отмечают 27 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svetliy

Основные обязанности оценщиков, которые регулируются Федеральным законом №135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», включают анализ активов и определение затрат, вложенных в их создание. Кроме того, оценщики рассчитывают текущие расходы на поддержание активов и прогнозируют потенциальную прибыль, которую эти активы могут принести их владельцам в будущем.

Уже традиционно в свой профессиональный праздник Русское общество оценщиков проводит различные мероприятия — конференции, съезды, конгрессы, мастер-классы и учебно-методические семинары, сопровождаемые информационным обеспечением деятельности специалистов данной области.

Какие праздники в мире

Международный день гитариста

Дата в 2024 году: 27 ноября, среда.

27 ноября, среда. Неофициальный праздник.

27 ноября ежегодно отмечается Международный день гитариста. Праздник приурочен ко дню рождения американского гитариста-виртуоза, певца и композитора Джими Хендрикса.

Гитара имеет долгую историю. Первые упоминания о струнных инструментах с корпусом и грифом датируются вторым тысячелетием до нашей эры. Существует множество разновидностей гитар: классическая, фламенко, испанская, электрическая и прочие. Этот инструмент используется как для сольных выступлений, так и для аккомпанемента в различных музыкальных жанрах — начиная от классики и заканчивая джазом.

27 ноября отмечается Международный день гитариста. Фото © Shutterstock / FOTODOM / andreonegin

Классическая гитара в её современном виде была разработана в XIX веке испанским мастером Антонио Торресом. В следующем столетии возникла электрогитара, что стало поворотным моментом в музыкальной индустрии. Этот тип гитары был любимым инструментом Джими Хендрикса, американского музыканта, певца и композитора, в честь которого теперь отмечают Международный день гитариста. В 2009 году журнал Time признал Хендрикса величайшим гитаристом всех времён. Его новаторский подход к игре на электрогитаре значительно расширил её возможности и повлиял на развитие рок-музыки.

День поддержки черепах

Дата в 2024 году: 27 ноября, среда. Другие названия: День усыновления черепах.

День поддержки черепах (Turtle adoption day) ежегодно отмечают 27 ноября. Ещё этот день называют Днём усыновления черепах.

27 ноября — День усыновления черепах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SaltedLife

Праздник посвящён защите сухопутных, болотных, водяных и иловых мягкотелых черепах, которых чаще всего содержат в качестве домашних животных. Инициатором создания праздника стала американка Кристин Шоу, разместившая сообщение в блоге на веб-сайте Found Animals — организации по защите животных. Впервые праздник был отмечен в 2011 году.

День поддержки черепах призван напомнить о негативном отношении людей к этим пресмыкающимся. Когда маленькие черепахи вырастают, их хозяева отдают рептилий в приюты для животных или выпускают в дикую природу. За пределами дома у домашних черепах мало шансов выжить. Кроме того, многие черепахи являются исчезающими видами. На них охотятся люди, и их среда обитания находится под угрозой.

Авторы Андрей Соколов