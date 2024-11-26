26 ноября сегодня: праздники в России и мире Государственных и профессиональных праздников 26 ноября в России нет. Отмечаем день одной из самых престижных военных наград, выключаем на время свои гаджеты, поздравляем сапожников и задумываемся о сбалансированном питании. 25 ноября, 21:02 Какие праздники отмечают россияне 26 ноября. Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / KamranAydinov, © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Какие праздники в России 26 ноября

День Георгиевского креста

Георгиевский крест. Фото © Wikipedia / Maxim Michaelovich Alechinsky-Aleshinskiyv

Дата в 2024 году: 26 ноября, вторник.

26 ноября, вторник. Значение: приурочен к учреждению ордена Святого Георгия 26.11.1769.

Ежегодно 26 ноября в России отмечается День Георгиевского креста. Дата праздника имеет символическое значение: в этот день в 1769 году императрицей Екатериной II была учреждена высшая военная награда Российской империи за боевые заслуги — орден Святого Георгия.

Позднее Александром I 25 февраля 1807 года был учреждëн Георгиевский крест. Сначала награда носила название «Знак отличия военного ордена». Ею поощрялись солдаты и унтер-офицеры за проявленную доблесть и выдающуюся службу. Первым награждённым стал унтер-офицер Кавалергардского полка Е.И. Митрохин за участие в сражении под Фридландом (Пруссия) в июне 1807 года.

За свою историю Георгиевский крест переживал периоды запретов, возрождений и снова обретал почётный статус. В 1992 году он был вновь введён как официальная государственная награда Российской Федерации. Указом президента РФ от 8 августа 2000 года № 1463 было утверждено положение о данной награде. Первое награждение после восстановления произошло в 2008 году.

Крест имеет четыре степени. При первом награждении вручается четвёртая степень, затем за следующий подвиг присуждаются третья и последующие степени.

Награда представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами и круглым медальоном в центре. Крест изготовлен из серебра, при этом первые две степени покрыты позолотой, а третья и четвёртая — нет. На лицевой стороне медальона изображён святой Георгий, поражающий копьём змея, а на оборотной — вензель святого, составленный из букв СГ.

К каждой награде прилагается лента для ношения на груди, имеющая поочерёдные полосы: три чёрные и две жёлтые или оранжевые.

Какие праздники в мире

Всемирный день информации

26 ноября отмечается Всемирный день информации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MangKangMangMee

Дата в 2024 году: 26 ноября, вторник.

26 ноября, вторник. Международный праздник.

Ежегодно 26 ноября отмечается Всемирный день информации (World Information Day). Праздник был учреждён в 1994 году по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и социальном совете ООН. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации, а сам праздник был официально зарегистрирован органами ЮНЕСКО в 1994 году. Сегодня Всемирный день информации отмечается во многих странах мира, в том числе и в России.

Информация всегда была ключевым элементом в жизни человечества, однако с середины XX века благодаря социальным изменениям и стремительному развитию науки и технологий её значимость выросла многократно. Количество информации в мире неуклонно растёт. Согласно некоторым исследованиям, за последние три десятилетия человечество произвело столько же данных, сколько было создано за предыдущие три тысячелетия.

Информация стала чуть ли не главной ценностью в современном социуме. Все знают знаменитую фразу: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». С появлением Интернета число данных возрастает лавинообразно. Компьютеры, планшеты, мобильники сделали практически любую информацию общедоступной.

В последнее время психологи заговорили о том, что неумение пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее, контролировать её качество и объём приводит к так называемому информационному стрессу, что может быть чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем. И об этом важно помнить не только во Всемирный день информации.

Международный день сапожника

26 ноября отмечается Международный день сапожника. Фото © Freepik / drobotdean

Дата в 2024 году: 26 ноября, вторник.

26 ноября, вторник. Международный профессиональный праздник.

26 ноября отмечается Международный день сапожника — профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьём обуви, других работников, занятых в обувном производстве, а также специалистов по ремонту обуви. В России он не имеет официального статуса и отмечается неофициально.

Первое подобие обуви появилось ещё во времена палеолита, однако в обувную промышленность ремесло сапожника переросло только в XVIII веке. По мере открытия фабрик и цехов производство стало в большинстве своём автоматизированным, однако труд мастеров по ремонту до сих пор не изжил себя. Ведь любой вопрос, связанный с починкой любимых туфель, решат только они.

Не удивительно, что со временем труд этих востребованных мастеров по всему миру был признан и оценён. Возникла необходимость отметить их тяжёлую и кропотливую работу, выносливость и ответственное отношение к делу. Так в списке профессиональных праздников появился Международный день сапожника.

День борьбы с ожирением

26 ноября отмечают День борьбы с ожирением. Фото © Freepik / senivpetro

Дата в 2024 году: 26 ноября, вторник.

День борьбы с ожирением становится всё более важным для человечества. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1975 года уровень ожирения на планете повысился почти в три раза. На сегодняшний день около 13% взрослого населения страдает этой проблемой, а это значит, что с ней сталкиваются сотни миллионов людей. Особенно тревожно, что за последние 20 лет количество детей с ожирением увеличилось более чем вдвое. В ряде стран ситуация достигла масштабов эпидемии.

Ожирение приводит к множеству негативных последствий для здоровья: оно может вызвать диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, депрессию, импотенцию, нарушения работы внутренних органов, проблемы со сном и осложнения при родах. У детей с избыточным весом часто проявляются тревожные расстройства.

По данным Минздрава РФ, проблема актуальна и для нашей страны. В России ожирение среди детей составляет около 1300 случаев на 100 тысяч человек, а среди подростков эта цифра выше в 2,3 раза.

Для предотвращения ожирения врачи рекомендуют сбалансированное питание. Необходимо сократить количество сладкой и жирной пищи в рационе и следить за тем, чтобы потребление калорий не превышало их расход за день. Важна также регулярная физическая активность, которая улучшает эмоциональное состояние, снижает аппетит, решает проблемы со сном, повышает гибкость и снижает уровень холестерина.

Авторы Андрей Соколов