День святого Георгия Победоносца 2024 Святой великомученик Георгий Победоносец является одним из наиболее почитаемых святых. Православные верующие отмечают несколько дат в честь великомученика Георгия: 6 мая, 16 и 23 ноября, а также 9 декабря. Об истории и традициях памятных дат — в материале Life.ru. 22 ноября, 21:03 День святого Георгия Победоносца отмечается в России 9 декабря 2024 года. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Метелица, © Freepik

Когда отмечают День святого Георгия Победоносца в 2024 году

Святой великомученик Георгий Победоносец является одним из наиболее почитаемых христианских святых. Верующие по всему миру видят в его житии пример мужества и духовной стойкости. Православные верующие отмечают несколько дат в честь великомученика Георгия. О времени, истории и традициях праздника — в материале Life.ru.

День святого Георгия Победоносца в 2024 году

День святого Георгия Победоносца Православная церковь отмечает 6 мая, в день его смерти. В эту дату почитают память святого. 16 ноября отмечается обновление храма Святого Георгия в Лидде в IV веке. 23 ноября, в день колесования Георгия Победоносца, почитается память святого, а 9 декабря православные верующие празднуют освящение церкви Великомученика Георгия в Киеве в 1051 году. Храм построил Ярослав Мудрый (в крещении Георгий) в память о своём небесном покровителе.

В 2024 году день памяти Георгия Победоносца — 6 мая — выпал на понедельник, этот день в народе зовут Юрием Вешним. 16 и 23 ноября выдались на субботу. 9 декабря придётся на понедельник, его называют Егорием Зимним, Юрием Холодным, Юрьевым днём.

Кто такой великомученик Георгий Победоносец

Икона «Чудо Георгия о змие». Вторая половина XV в. Новгород. Фото © Wikipedia

Великомученик Георгий был сыном благочестивых христиан. По преданию, он родился в III веке в Палестине, по одним сведениям, в Берите (ныне Бейрут), по другим — в Лидде. Образованный, честный, храбрый и отважный, он служил при императоре Диоклетиане. Согласно легенде, когда начались гонения на христиан, Георгий раздал имущество бедным, а сам предстал перед императором как христианин.

Диоклетиан попытался уговорить Георгия отречься от Христа, однако святой не поддался уговорам, за что по приказу императора подвергся пыткам. Несмотря на страшные истязания, святой не отказался от веры. Впоследствии Георгий был казнён. Перед своей смертью он помолился и с улыбкой возложил голову на плаху. Победоносцем святого Георгия прозвали за мужество, непоколебимую стойкость веры и духовную победу над своими мучителями.

Победоносцем святого Георгия прозвали за мужество, непоколебимую стойкость веры и духовную победу над своими мучителями. Фото © ТАСС / Александр Казаков

По другой легенде, Георгий назван Победоносцем за то, что убил жестокого змея, который совершал набеги на земли царя, поразив его копьём. По преданию, змей жил в окрестностях Берита. Местный правитель, дабы обезопасить жителей, предложил по очереди отдавать ему детей. Царь дал обещание, что, когда очередь дойдёт до него, он отдаст на растерзание змею собственную дочь.

Своё обещание правитель сдержал, и девушку привели к жилищу змея. Существует несколько версий дальнейшего развития событий. По некоторым данным, Георгий возвращался с войском домой, когда случайно заметил плачущую царевну. По другой, к тому времени Победоносец уже отошёл к Богу и спустился с небес к царевне на помощь. Но, несмотря на различия, каждая из версий говорит о том, что Георгий спас девушку, проткнув змея копьём.

На Руси с древних времён почитали святого Георгия. Его именем крестились многие князья и вельможи, среди которых и Ярослав Мудрый. Фото © Wikipedia / Уччелло Паоло

На Руси с древних времён почитали святого Георгия. Его именем крестились многие князья и вельможи, среди которых и Ярослав Мудрый. Легенда о Георгии Победоносце, поражающем копьём змея, получила своё отражение на гербе Москвы ещё в первой трети XVI века, при Василии III.

Изображение впоследствии несколько раз трансформировалось, но в конце XVIII века императрица Екатерина II утвердила первый официальный герб Москвы.

Память о Георгии Победоносце, поражающем копьём змея, отражена на гербе Москвы. Фото © ТАСС / Олег Елков

История праздника

Святой отошёл к Богу в 303 году нашей эры — день его мученической смерти Православная церковь отмечает 6 мая. На Руси с древних времён почитали святого Георгия под именем Юрий (или Егорий). Этот день называют Егорием Вешним (весенним).

Кроме того, по православному календарю Юрьев день также отмечают 9 декабря. В народе праздник ещё называют Егорий Осенний. Этот день имел большое значение на Руси, поскольку крестьяне в этот период могли перейти от одного землевладельца к другому.

По закону крестьянину давалось две недели: одна до Юрьева дня и вторая — после. В это время он мог, заплатив пожилое, сменить землевладельца. После отмены на Руси Юрьева дня возникла поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!». Она означала сожаление о потерянной свободе.

Юрьев день. Фото © Wikipedia / Сергей Васильевич Иванов

Традиции праздника

6 мая было принято проводить обряд первого выгона скота, вспахивать борозду. Также люди собирали целебные травы, жгли костры, совершали аграрные обряды и устраивали ритуальные трапезы.

9 декабря было принято отдавать долги независимо от их размера. В противном случае, как считалось на Руси, весь следующий год человек будет жить бедно и в долгах. Также люди в этот день утепляли окна и запасали дрова на всю зиму.

9 декабря было принято отдавать долги независимо от их размера. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Zhoga

А вот охотиться в этот день нельзя. Это, по преданию, сулит беду. Поскольку святой Георгий благоволит трудолюбивым, то в Юрьев день нельзя лениться и бездельничать.

Если в Юрьев день планировалась поездка, то по возможности её следовало отложить, а вместо этого отслужить молебен о благополучии на предстоящий путь. Также не следовало начинать в этот праздник новые дела. В День Георгия Победоносца запрещается злословить, ругаться, а также выяснять отношения.

Храм Великомученика Георгия

Храм Великомученика Георгия Победоносца на Большой Грузинской улице. Фото © ТАСС / Игорь Генералов

В честь Георгия Победоносца было названо множество церквей. Одна из самых известных — храм Георгия Победоносца в Грузинах. Этот православный храм, расположенный в Пресненском районе Москвы, был возведён в XVIII веке. С того времени он горел, перестраивался и даже закрывался, но, несмотря на все сложности, сейчас храм работает по своему предназначению.

Авторы Валерия Шафирко