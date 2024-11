25 ноября, сегодня: праздники в России и мире

День российского военного миротворца

День геоморфолога

День гармониста

День домашней кухни

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Начиная с 1981 года женщины-активистки всего мира ежегодно 25 ноября отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women). Исторической предпосылкой учреждённой ООН даты стало событие, произошедшее в 1960 году в Доминиканской Республике, когда по приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабаль, которые были политическими активистками.