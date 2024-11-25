25 ноября, сегодня: праздники в России и мире Государственных торжеств в России 25 ноября не отмечается. Поздравляем с профессиональными праздниками миротворцев и геоморфологов, отдаём должное популярному музыкальному инструменту и домашней кухне. 24 ноября, 21:02 Какие праздники 25 ноября отмечают в России и в мире. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Standret, Anton Vierietin

Какие праздники в России

День российского военного миротворца

Дата в 2024 году: 25 ноября, понедельник.

25 ноября, понедельник. Военный профессиональный праздник.

Профессиональный праздник День российского военного миротворца отмечается в Вооружённых силах Российской Федерации ежегодно 25 ноября. Дата для празднования выбрана не случайно: именно в этот день, в 1973 году, советские военнослужащие впервые официально вошли в состав миротворческой миссии на Ближнем Востоке.

Сами же миротворческие силы Организации Объединённых Наций представляют собой военные подразделения, предоставляемые странами-участницами ООН. Эти контингенты формируются и развёртываются в зонах конфликтов с целью предотвращения эскалации насилия и поддержания мира. Они выступают в роли беспристрастных посредников, обеспечивая соблюдение условий перемирия и помогая сторонам конфликта найти пути к долгосрочному урегулированию.

День геоморфолога

День геоморфолога посвящён тем, кто работает в области науки, изучающей внешний вид земной поверхности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kittirat roekburi

Дата в 2024 году: 25 ноября, понедельник.

25 ноября, понедельник. Профессиональный праздник.

День геоморфолога посвящён тем, кто работает в области науки, изучающей внешний вид земной поверхности, анализирующей происхождение, возраст, историю формирования, динамику изменений, а также закономерности распределения различных форм рельефа и их элементов.

Основоположником геоморфологии считается китайский учёный и государственный деятель Шэнь Ко (1031—1095), который обратил внимание на морские раковины, обнаруженные в геологических слоях гор, находящихся на расстоянии сотен миль от побережья Тихого океана. Современные исследования в геоморфологии сосредоточены на количественном анализе взаимосвязей между процессами, такими как воздействие солнечной энергии, скорость водного круговорота и тектонические движения, для оценки возраста и прогнозирования дальнейших изменений форм рельефа.

День гармониста

День гармониста 25 ноября отмечают в России с 1980 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Дата в 2024 году: 25 ноября, понедельник.

25 ноября, понедельник. Неофициальный праздник.

День гармониста — праздник, посвящённый одному из самых известных русских музыкальных инструментов. Он учреждён в честь профессиональных музыкантов, играющих на нём, а также исполнителей-любителей. Инициатива создания праздника принадлежит Российскому музыкальному обществу, а отмечается он с 1980 года.

Происхождение гармони, инструмента с богатой историей, окутано спорами. Согласно распространённой точке зрения, её родина — Германия начала XIX века. Однако, существует и иная версия, указывающая на Россию как место рождения инструмента. Несмотря на разногласия в вопросе авторства, доподлинно известно, что уже к середине XIX века гармонь завоевала сердца жителей России, став неотъемлемой частью её музыкальной культуры.

День домашней кухни

День домашней кухни — этот неофициальный праздник отмечают 25 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Дата в 2024 году: 25 ноября, понедельник.

25 ноября, понедельник. Неофициальный праздник.

День домашней кухни — это неофициальный праздник, который возник относительно недавно благодаря инициативе пользователей российских социальных сетей. В некоторых семьях кухня — не просто место для приготовления еды, а настоящий алтарь, наполненный секретами семейных рецептов, любовью и заботой. Ничто не сравнится с ароматом свежеиспечённого хлеба, который испекла бабушка, или с нежным вкусом супа, который варила мама.

День домашней кухни — это не просто повод приготовить что-то вкусное, это возможность почувствовать себя частью чего-то большего, чем просто семья. Это возможность передать свои знания и традиции следующим поколениям, сохранив тем самым самое ценное — любовь и заботу, которые вкладываются в каждое блюдо.

Какие праздники в мире

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

По данным ООН, по всему миру 736 миллионов женщин сталкиваются с физическим и/или сексуальным насилием. Фото © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Дата в 2024 году: 25 ноября, понедельник.

25 ноября, понедельник. Учреждён: резолюцией № A/RES/54/134 Генеральной Ассамблеи ООН от 7.02.2000.

Начиная с 1981 года женщины-активистки всего мира ежегодно 25 ноября отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women). Исторической предпосылкой учреждённой ООН даты стало событие, произошедшее в 1960 году в Доминиканской Республике, когда по приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабаль, которые были политическими активистками.

По данным ООН, по всему миру 736 миллионов женщин сталкиваются с физическим и/или сексуальным насилием; около 200 миллионов женщин и девочек подверглись калечащим операциям на половых органах, что наиболее распространено в Африке и некоторых странах Ближнего Востока; более 750 миллионов женщин и девочек вступили в брак до достижения 18 лет. В условиях конфликтов, войн и гуманитарных кризисов 70% женщин становятся жертвами гендерного насилия. Женщины и девочки составляют 71% всех пострадавших от торговли людьми, причём три четверти из них подвергаются сексуальной эксплуатации. В некоторых странах последствия насилия в отношении женщин передаются из поколения в поколение, продолжая оказывать разрушительное воздействие.

Ежегодно, 25 ноября, стартует 16-дневная кампания активных действий, направленных на борьбу с насилием. Она завершается 10 декабря, в Международный день прав человека. ООН призывает правительства, общественные организации, СМИ и граждан всех стран мира сплотиться для совместной борьбы с глобальной пандемией насилия над женщинами.

Авторы Андрей Соколов