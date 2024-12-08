Как отдыхаем на Новый год 2024–2025: когда начинаются каникулы и сколько они продлятся Новогодние праздники в России по традиции сопровождаются долгими каникулами. Как отдыхаем на Новый год 2024–2025, сколько выходных дней будет, читайте в материале Life.ru 7 декабря, 21:35 Сколько продлятся новогодние каникулы 2024–2025. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Новогодние праздники в России всегда ожидаются гражданами нашей страны с особым трепетом, ведь их ждёт не только длительный отдых, но и, наверное, самый главный праздник — Новый год, который, как многие считают, обязательно принесёт что-то новое, хорошее и доброе и оставит позади весь негатив.

Кстати, об отдыхе. Новогодние каникулы в этом году будут чуть дольше, чем обычно, а вот сколько они продлятся и когда начнутся — наглядно покажем далее.

Когда начинаются новогодние каникулы 2024–2025

Новогодние праздники 2025 в России продлятся целых 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го включительно. Стоит также помнить, что 28 декабря будет рабочим и не сокращённым днём, так как выходной с этой субботы был перенесён на понедельник, чтобы создать непрерывные выходные и у работников было больше времени на подготовку к праздникам, а производственный календарь при этом не сократился.

Отдыхать россияне в январе 2025 года будут в следующие даты: С 29 декабря по 8 января — новогодние каникулы. 7 января — Рождество Христово. 11, 12, 18, 19, 25 и 25 января — выходные дни.

Как перенесут выходные дни из новогодних праздников 2025

В России праздничные дни, совпадающие с выходными, зачастую переносятся на другие даты. К примеру, если 23 Февраля выпадет на воскресенье, что и произойдёт в следующем году, то выходной будет перенесён на другой день или даже месяц (в данном случае на четверг, 8 мая).

На новогодних каникулах 2025 года такими днями будут: 4 января (суббота) — выходной с этой даты будет перенесён на 2 мая (пятница). 5 января (воскресенье) — перенесут на 31 декабря (среда).

Производственный календарь 2025

Календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год: Январь. Если вы работаете по пятидневной рабочей неделе, то у вас будет 17 рабочих и 14 выходных и праздничных нерабочих дней. Новогодние каникулы, как уже было сказано выше, продлятся с 1-го по 8 января.

График выходных дней в январе 2025 года. Фото © Life.ru

Февраль. 20 рабочих дней и восемь выходных и праздничных (здесь и далее считаем по «пятидневке»). Длинных выходных в этом месяце не будет: 23 Февраля выпадает на воскресенье — и образовавшийся из-за этого выходной решили перенести на май.

Март. 21 рабочий день и 10 выходных и праздничных. Длинных выходных, как это обычно бывает в марте, нет — 8 Марта выпадает на субботу, но выходной, который за счёт этого образовался, «переехал» на июнь. Но хотя бы 7 марта, пятница, будет сокращённым рабочим днём.

Апрель. 22 рабочих дня и 8 выходных. В среду, 30 апреля, уходим с работы чуть пораньше, так как это будет сокращённый рабочий день перед 1 Мая.

Май. 18 рабочих дней и 13 выходных и праздничных. Отдыхать будем немало. Первые майские выходные продлятся с 1-го по 4 мая. Следующие — с 8-го по 11 мая.

Июнь. 19 рабочих дней и 11 выходных и праздничных. Этот месяц в 2025 году подарит нам длинные выходные — с 12-го по 15 июня. А 11 июня, среда, будет сокращённым рабочим днём.

Июль. 23 рабочих дня и восемь выходных. Праздников нет никаких, поэтому работаем по будням и отдыхаем по субботам и воскресеньям.

Август. 21 рабочий день и 10 выходных. Аналогично: праздников нет, отдыхаем по субботам и воскресеньям.

Сентябрь. 22 рабочих дня и восемь выходных, выпадающих на субботы и воскресенья.

Октябрь. 23 рабочих дня и восемь выходных. Этот месяц тоже не имеет праздничных дней.

Ноябрь. 19 рабочих дней и 11 выходных и праздничных. В честь Дня народного единства отдыхаем второго (воскресенье), 3-го и 4 ноября, а вот суббота, 1 ноября, будет рабочей, чтобы можно было отдыхать целых три дня подряд.

Декабрь. 22 рабочих дня и девять выходных. Новогодние каникулы в 2025 году начнутся 31 декабря, в среду.

Кого могут привлечь к работе в новогодние праздники

Трудовое законодательство позволяет работодателю привлекать сотрудников к работе в новогодние праздники. Согласно части 5 статьи 113 Трудового кодекса РФ, это возможно, но только с письменного согласия работника.

Однако есть такие случаи, когда работника могут вызвать на работу в праздничные дни и без его согласия: если он трудится на предприятии, действующем непрерывно, остановка которого просто невозможна;

он работник коммунальных и других служб, обслуживающих население;

специалист, занимающийся ремонтом и экстренными погрузочно-разгрузочными работами. А вот беременных женщин и несовершеннолетних лиц привлекать запрещено, даже если они согласны.

Авторы Андрей Ананьев