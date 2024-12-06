31 декабря 2024: работаем или отдыхаем 31 декабря 2024 в России будет выходным или рабочим днём? Кто будет работать 31 декабря, как будет оплачиваться этот день, официальное постановление правительства в статье Life.ru 6 декабря, 14:15 Как в России работают 31 декабря и кому оплачивается этот день. Обложка © Freepik / cookie_studio

Накануне Нового года россияне задаются вопросом, будут ли они работать 31 декабря, ведь праздничным этот день официально не является, да и в принципе декабрь не имеет таких дней, которые были бы праздничными выходными, а нужно готовиться, накрывать на стол и докупать подарки, если не успели. В общем, хлопот действительно много, а времени на всю новогоднюю суету мало. В правительстве это понимают, поэтому идут навстречу гражданам и стараются давать людям возможность хорошо подготовиться к самому важному празднику года.

31 декабря 2024 года будет выходным днём за счёт переноса выходного с уже далёкого 7 января, Рождества, которое выпало тогда на воскресенье.

Как работаем 30-31 декабря 2024

Какие дни декабря будут рабочими, а кого отпустят отдыхать. Инфографика © Life.ru

Но отдыхать мы будем не только 31-го, но и 30 декабря. Правда, для этого придётся отработать шестидневную неделю перед этим. 28 декабря, суббота, будет рабочим днём, чтобы в понедельник нам не пришлось выходить на один день. Всего в декабре нас ждёт 21 рабочий день — со 2-го по 6 декабря, с 9-го по 13 декабря, с 16-го по 20 декабря, с 23-го по 27 декабря и суббота, 28 декабря.

И десять дней отдыха, а именно 1 декабря, 7–8, 14–15, 21–22 и 29, 30, 31 декабря.

Важно! Эти данные актуальны для вас, если вы работаете по пятидневной рабочей неделе. Если у вас шестидневка или гибкий график, то уточняйте дни вашего отдыха в декабре у своего работодателя.

Для наглядности представляем вам производственный календарь на декабрь 2024 года. Нормы рабочего времени в декабре: при 40-часовой рабочей неделе — 168 часов; при 36-часовой рабочей неделе — 151,2 часа; при 24-часовой рабочей неделе — 100,8 часа.

Кто будет работать 31 декабря

31 декабря свою работу продолжат экстренные службы, торговые компании, дежурные сотрудники ЖКХ и ряд производств. Фото © ТАСС / Андрей Любимов / РБК

Как бы ни хотелось, всем отдохнуть 31-го не получится, ведь существуют такие виды деятельности, где работа продолжается даже в выходные и праздничные дни. Сотрудников из этих сфер можно привлекать к работе в соответствии с их графиками сменности и без необходимости получения письменного согласия.

К ним относятся работники экстренных служб — пожарные, сотрудники МЧС, медицинские работники; компаний, обеспечивающих потребности населения, — водители, пилоты, работники торговли и общественного питания; коммунальных служб — дежурные операторы, лифтёры, сантехники; непрерывных производств и цехов — рабочие, повара; погрузки и разгрузки товаров — грузчики, экспедиторы.

Кроме того, сотрудники, чьи смены выпадают на 31 декабря, также подлежат привлечению к работе.

Как будет оплачиваться работа 31 декабря

Повлияет ли выход на рабочую смену на увеличение оплаты труда. Фото © ТАСС / Александр Манзюк

И если всё же вам повезло меньше и в канун Нового года вы работаете, то у вас невольно может возникнуть вопрос — как оплачивается 31 декабря?

Тут два варианта. Если вы трудитесь по сменному графику и должны были так и так работать в этот день, то оплата будет обычной. А вот если вы трудитесь по пятидневке или у вас просто должен был быть выходной в этот день, но вас вызвали на работу, то, согласно ТК РФ, эта смена оплачивается не менее чем в двойном размере. В случае отработки неполного рабочего дня в двойном размере оплачиваются отработанные часы.

Закон также допускает возможность установления конкретного размера оплаты за 31 декабря посредством локального документа, принятого в организации. В таком случае ставка может оказаться ниже двойной. При этом важно, чтобы данный документ был утверждён профсоюзом или аналогичной организацией.

Кроме того, сотрудник имеет право отказаться от оплаты труда в двойном размере и вместо этого запросить отгул. В этом случае работа 31 декабря 2024 года будет оплачена по стандартной ставке.

Авторы Андрей Ананьев