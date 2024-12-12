Предлагал ещё Жириновский: В ЛДПР объяснили, почему Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным

Сегодня Госдума отклонила предложение сделать 31 декабря официальным выходным днём. Андрей Свинцов, депутат ГД от фракции ЛДПР, которая предложила соответствующую инициативу, считает, что всё дело в политической конкуренции.

«31 декабря ЛДПР ещё лет 10-15 назад предлагала сделать выходным днём для того, чтобы не ждать отдельных решений правительства о переносе или объявлении 31 декабря выходным, мы предлагали просто его сделать выходным. Чтобы вся страна могла спокойно подготовиться в этот день к празднованию самого прекрасного, самого тёплого и самого семейного праздника в нашем замечательном государстве, — отметил депутат.

Это замечательный день, который действительно, хочется провести спокойно. Но регулярно наше предложение отклоняют по причине того, что именно первыми высказали это предложение депутаты ЛДПР и лично Владимир Жириновский. Поэтому вот такое нежелание сделать такой подарок всем гражданам России, на наш взгляд некорректно депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Поэтому, по его словам, каждый год будет 31 декабря будет объявляться выходным за счёт других дней. Депутат отметил, что с точки зрения партии лучше убрать какой-нибудь другой праздник и сделать его рабочим днём, а 31-го дать людям полноценно отдохнуть.