Названы главные финансовые желания россиян на 2025 год

По данным исследования «Группы Ренессанс Страхование», россияне определили свои главные финансовые желания на 2025 год. Основная цель — закрытие ипотек и потребительских кредитов, о чём мечтают 43 процента опрошенных. Это желание отражает стремление граждан освободиться от долговых обязательств и улучшить финансовую стабильность, сообщает «Газета.ru».

Интересно, что 56 процентов россиян не ставят перед собой конкретных финансовых целей на следующий год. Однако среди тех, кто всё же определился с планами, 24 процента планируют отправиться в отпуск, а 22 процента — заняться ремонтом жилья. Эти цели подчёркивают важность улучшения качества жизни и отдыха для граждан.

Среди других финансовых приоритетов на 2025 год — увеличение доходов и отказ от импульсивных покупок. Так, 38 процентов россиян желают сократить ненужные траты, а 26 процентов стремятся повысить свои доходы. Каждый пятый участник опроса (18 процентов) рассматривает возможность смены работы на более высокооплачиваемую, что свидетельствует о желании улучшить финансовую ситуацию через карьерные изменения.

Кроме того, 15 процентов респондентов планируют вложить средства в образование, что говорит о стремлении к личностному и профессиональному развитию. Ещё 15 процентов мечтают создать источник пассивного дохода, что может обеспечить долгосрочную финансовую безопасность.

Незначительная часть опрошенных (10 процентов) рассматривает покупку недвижимости, а 4 процента планируют переезд. Эти цифры показывают, что для некоторых россиян важным остаётся вопрос улучшения жилищных условий.

Основные финансовые цели россиян на 2025 год связаны с улучшением личной финансовой ситуации, снижением долговой нагрузки и увеличением доходов. Эти стремления отражают желание граждан создать более стабильное и комфортное будущее.