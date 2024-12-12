Российские банки пересмотрели сроки кредитов наличными и ипотеки
В России сократился срок по кредитам наличными и на шесть лет удлинилась ипотека
В России сократили средний срок выплаты потребительского кредита до 26 месяцев. Такое решение банки приняли из-за высоких ставок. Об этом следует из данных «Скоринг Бюро», передаёт РБК.
Значение сократилось до минимального уровня с марта 2022 года, когда срок погашения кредитов был уменьшен до 25 месяцев. Средний период, на который выдаются кредиты наличными, снижается уже на протяжении четырёх месяцев подряд — в июне ещё было возможно возвращать долг банку в течение 72 месяцев.
При этом срок возврата ссуды в ипотечном секторе продолжает увеличиваться. В ноябре этот показатель достиг исторического рекорда — 330 месяцев (27,5 года). За месяц срок «удлинился» на 70 месяцев (на 5 лет и 10 месяцев), что не наблюдалось на рынке с 2020 года.
Ранее сообщалось, что власти России активно следят за ситуацией с последствиями повышения кредитных ставок в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил, что за данным процессом наблюдают «те, кто занимаются экономикой в администрации президента».
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