Россиян предостерегли от опасных «новогодних» акций от банков
Финансист Бадалов обвинил банки в выдаче комбинированных вкладов за новогодние
В 2024 году новогодние предложения совпали с увеличением ключевой ставки и ростом интереса к вкладам. Сейчас многие кредитные учреждения поднимают ставки в соответствии с действиями регулятора и презентуют это как новогоднюю акцию, рассказал финансист Лазарь Бадалов агентству «Прайм».
Обычно комбинированные вклады связаны с инвестиционными продуктами или страхованием. Их доходность зависит от успешности инвестиций, что вовсе не гарантировано. Кроме того, банки часто предлагают плавающие ставки, при которых высокий процент применяется лишь на определённый период действия вклада.
«Поэтому, открывая вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями и быть осторожными к слишком щедрым предложениям», — предупредил Бадалов.
Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка в России может повыситься и в декабре. По её словам, в стране появился новый проинфляционный фактор. Специалисты продолжают наблюдать замедление кредитования, в том числе в корпоративном сегменте.
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