Песков: Власти РФ отслеживают последствия повышения кредитных ставок
Российские власти следят за ситуацией с последствиями повышения кредитных ставок в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном снижении доступности ипотечных кредитов.
«Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимаются экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности в РФ, и последствия этих решений тоже тщательно отслеживаются.
Ранее сообщалось, что ЦБ предоставил банкам возможность увеличить лимиты безотзывных кредитных линий. В Центробанке пояснили, что это расширит возможности банков соблюдать нормативы краткосрочной ликвидности. Новая редакция условий предоставления и погашения кредитов начнёт действовать с 18 ноября 2024 года.
Life.ru