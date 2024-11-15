Песков: Власти РФ отслеживают последствия повышения кредитных ставок

Российские власти следят за ситуацией с последствиями повышения кредитных ставок в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном снижении доступности ипотечных кредитов.

«Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимаются экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности в РФ, и последствия этих решений тоже тщательно отслеживаются.