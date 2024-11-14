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14 ноября, 18:49

ЦБ предоставил банкам возможность увеличить лимиты безотзывных кредитных линий

Банк России предоставил кредитным организациям возможность увеличить максимально возможные лимиты безотзывных кредитных линий. В ЦБ пояснили, что это расширит возможности банков соблюдать нормативы краткосрочной ликвидности. Новая редакция условий предоставления и погашения кредитов начнёт действовать с 18 ноября 2024 года.

«При увеличении максимально возможного лимита системно значимые кредитные организации должны будут внести дополнительную плату», — отметили в ЦБ.

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Ранее Life.ru рассказывал, что банки в сентябре выдали россиянам кредитов на 541,4 миллиарда рублей. Это на 7,5% больше сентября 2023 года, но на 6,4% меньше, чем в августе 2024-го. Снижение объёма в первый осенний месяц обусловлено ростом ставок и ужесточением макронадбавок, при этом средневзвешенная ставка по потребкредитам с учётом всех сроков кредитования в ЦФО увеличилась на 0,6 процентных пункта и составила 24,3%.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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