ЦБ предоставил банкам возможность увеличить лимиты безотзывных кредитных линий

Ранее Life.ru рассказывал, что банки в сентябре выдали россиянам кредитов на 541,4 миллиарда рублей. Это на 7,5% больше сентября 2023 года, но на 6,4% меньше, чем в августе 2024-го. Снижение объёма в первый осенний месяц обусловлено ростом ставок и ужесточением макронадбавок, при этом средневзвешенная ставка по потребкредитам с учётом всех сроков кредитования в ЦФО увеличилась на 0,6 процентных пункта и составила 24,3%.