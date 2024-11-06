ЦБ может поднять ключевую ставку в декабре, но это не точно
ЦБ: Вероятность повышения ключевой ставки в декабре высока, но не гарантирована
Вероятность того, что Центральный банк России повысит ключевую ставку в декабре, значительно высока, хотя и не является гарантированной. Это указано в итогах обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России.
«Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока. Поэтому необходимо повторить жёсткий сигнал, который Банк России давал в сентябре», — говорится в резюме обсуждения.
Регулятор отметил, что на предыдущем заседании Центрального банка перед принятием решения о ключевой ставке рассматривались два варианта сигнала: жёсткий (предполагающий возможность повышения) и умеренно жёсткий (оценивающий целесообразность повышения в зависимости от вероятности такого шага). Участники, поддерживавшие второй, подчёркивали необходимость дополнительной оценки влияния ранее принятых решений по ключевой ставке на экономику.
Таким образом, умеренно жёсткий сигнал указывает на несколько меньшую вероятность повышения ключевой ставки по сравнению с жёстким сигналом. Тем не менее большинство участников согласились с тем, что удержание ключевой ставки на следующем заседании возможно только при значительном замедлении устойчивой инфляции и появлении факторов, способствующих более быстрому возвращению инфляции к целевому уровню.
Напомним, 25 октября Совет директоров ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта: с 19% до 21% годовых. На такое решение руководство регулятора пошло на фоне высокого уровня инфляции, который значительно опережает июльский прогноз Центробанка. В ЦБ отметили, что ключевую ставку могут увеличить ещё раз до конца года.
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