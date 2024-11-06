ЦБ может поднять ключевую ставку в декабре, но это не точно

Вероятность того, что Центральный банк России повысит ключевую ставку в декабре, значительно высока, хотя и не является гарантированной. Это указано в итогах обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России.

«Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока. Поэтому необходимо повторить жёсткий сигнал, который Банк России давал в сентябре», — говорится в резюме обсуждения.

Регулятор отметил, что на предыдущем заседании Центрального банка перед принятием решения о ключевой ставке рассматривались два варианта сигнала: жёсткий (предполагающий возможность повышения) и умеренно жёсткий (оценивающий целесообразность повышения в зависимости от вероятности такого шага). Участники, поддерживавшие второй, подчёркивали необходимость дополнительной оценки влияния ранее принятых решений по ключевой ставке на экономику.