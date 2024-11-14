ЦБ рассказал Life.ru, на сколько миллиардов банки выдали кредитов россиянам в сентябре

Банки России в сентябре 2024 года предоставили заёмщикам в Центральном федеральном округе потребительских кредитов на сумму 541,4 миллиарда рублей. Такой статистикой поделились с Life.ru в Центробанке.

Это на 7,5% больше сентября 2023 года, но на 6,4% меньше, чем в августе 2024-го. Снижение объёма в первый осенний месяц обусловлено ростом ставок и ужесточением макронадбавок, при этом средневзвешенная ставка по потребкредитам с учётом всех сроков кредитования в ЦФО увеличилась на 0,6 процентных пункта и составила 24,3%.

В целом по России прирост портфеля потребительских кредитов также замедляется (+0,7% в сентябре после +1,3% в августе), хотя и сохраняет свой значительный объём — на начало октября более 15,4 трлн рублей, что на 13,2% больше чем в сентябре 2023 года.