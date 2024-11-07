В России предложили тестировать на финграмотность «кредитных девственников»

В Госдуме предложили ввести обязательные тесты на финансовую грамотность для россиян, впервые оформляющих кредит. Так депутаты хотят помочь тем, кто встаёт на эту дорожку на эмоциях или по незнанию.

Как стало известно SHOT, соответствующую инициативу главе Центробанка Эльвире Набиуллиной отправил замруководителя фракции «Новые люди» Александр Дёмин.

По словам депутата, количество заёмщиков с тремя и более кредитами на плечах в России составило более 13 млн человек. Это на 20% больше, чем в прошлом году. В Госдуме считают, что часть граждан не совсем осознаёт возможные последствия. Они берут новые кредиты, чтобы закрыть старые, и в итоге попадают в долговые ловушки.

Тестирование, по мнению парламентариев, поможет исправить ситуацию. Планируется, что тест будет включать наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и реальном риске банкротства.