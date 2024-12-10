«Сценарий возможен»: Аналитики назвали условие появления в РФ ипотеки под 50%

Аналитики предупреждают о возможном резком росте ставок по ипотеке в России до 50% годовых, если произойдет серьёзный мировой экономический кризис. Аналитик Олег Калманович поделился своим прогнозом с «Газетой.ru», отметив, что вероятность такого события составляет менее 5%.

«Такой сценарий возможен начиная с 2025 года. Это произойдёт, если разразится глубокий и продолжительный глобальный экономический кризис или если в России по каким-то причинам будет реализована менее взвешенная денежно-кредитная политика. Однако вероятность подобных событий в ближайшее время оценивается нами не выше 5%. Даже в 2020 году, когда пандемия COVID-19 привела к почти повсеместным карантинным мерам и мировую экономику охватил серьёзный спад, в России процентные ставки оставались стабильными», — сказал Калманович.

На данный момент ставки по ипотеке в России уже превышают 25% после повышения Центробанком ключевой ставки до 21% годовых. Экономисты ожидают, что 20 декабря ЦБ может снова повысить ставку до 22-23%, что приведёт к дальнейшему росту ипотечных ставок до 28-30% и более. Это значительно усложнит доступ населения к жилью через ипотеку и замедлит рынок недвижимости.

Эксперты подчёркивают, что такой рост ставок значительно увеличит переплату по ипотечным кредитам. По оценкам аналитиков, сумма переплаты за квартиру может варьироваться от 1,3 до 19 млн рублей. Вероятность достижения ипотечных ставок в 50% остается низкой, но текущие экономические условия и политика Центробанка могут существенно повлиять на доступность жилья для россиян в ближайшие годы.