Силуанов высказался о будущем семейной ипотеки в России

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что проблемы с лимитами по льготной семейной ипотеке в России в этом году были вызваны повышением ключевой ставки Центробанка, однако все необходимые ресурсы уже найдены. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 1».

«Ставка выросла, потребовался дополнительный значительный ресурс. Общий объём средств <...> увеличился более чем в два раза в этом году и составил более триллиона рублей. <...> Это потребовало денег. Деньги большие. Потребовалось изыскание ресурсов. <...> Деньги будут изысканы. И они уже изысканы», — отметил Силуанов.

Министр подчеркнул, что трудностей с программой льготной ипотеки в 2025 году не предвидится, часть необходимых для это средств уже изыскана, часть будет изыскана позже. По его словам, программа продолжает работать без сбоев, и все желающие могут воспользоваться семейной ипотекой без проблем как сейчас, так и в будущем.