Названы города России, где проще всего взять семейную ипотеку под 6%

Россияне, желающие приобрести собственное жильё, сейчас оказались в сложном положении. Трудности испытывают даже те, кто попадает под условия льготной семейной ипотеки с 6% годовых. Банкам не хватает выделенных государством лимитов, в связи с чем они ужесточают условия выдачи кредита. В частности, требуя от покупателей первоначальных взносов не 20% от стоимости квартиры, а уже все 30% и даже 50%. Об этом рассказал RG.ru гендиректор одного из порталов по покупке недвижимости Павел Луценко.

Также эксперт отметил, что реальная зарплата во многих регионах не позволяет людям взять даже льготную ипотеку. В этих обстоятельствах спрос на жильё упал до минимума. И ждать стабилизации ситуации с учётом повышения ЦБ ключевой ставки, по мнению Луценко, в ближайшее время не стоит.

Исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак добавил, что в нынешних условиях банки могут останавливать работу по уже одобренным заявкам льготников, разрушив планы заёмщиков. Но вопреки всему, по его словам, онлайн-спрос на семейную ипотеку продолжает расти. К началу зимы количество запросов увеличилось на 20%, что говорит о востребованности госпрограммы.

Аналитики отметили, что проще всего взять семейную ипотеку в Красноярске и Перми. В этих городах и первоначальный взнос составляет минимальные 20%, и зарплата позволяет семьям с детьми оформить льготную ипотеку. Жителям остальных миллионников придётся искать средства для высокого первого взноса или искать работу с оплатой выше среднего по региону.