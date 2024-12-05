«Давайте прямо людям скажем»: Путин призвал чиновников быть честными в вопросе семейной ипотеки
Путин призвал чиновников быть честными в вопросе семейной ипотеки
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
До населения нужно открыто доносить все условия семейной ипотеки под 2%. Если присутствуют какие-либо лимиты, то о них нужно говорить заранее. С таким обращением к Минфину выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин призвал чиновников быть честными в вопросе семейной ипотеки. Видео © Life.ru
«Вот мы говорим о семейной ипотеке, 2%, замечательно, сохранили, но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты, оказывается, у Минфина на эту семейную ипотеку под 2%. Ну, давайте прямо людям скажем», — говорит президент.
Путин добавил, что попытки борьбы с ростом инфляции не должны влиять на прозрачность проекта. Людям следует говорить, что присутствует лимит, который может закончиться к ноябрю-декабрю.
Ранее в правительство была направлена инициатива об увеличении максимальной суммы кредита по программе «Семейная ипотека». Депутаты Госдумы выступили с предложением пересмотреть действующие ограничения, аргументируя это ростом цен на недвижимость и необходимостью улучшения условий для россиян.