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5 декабря, 12:40

«Давайте прямо людям скажем»: Путин призвал чиновников быть честными в вопросе семейной ипотеки

Путин призвал чиновников быть честными в вопросе семейной ипотеки

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

До населения нужно открыто доносить все условия семейной ипотеки под 2%. Если присутствуют какие-либо лимиты, то о них нужно говорить заранее. С таким обращением к Минфину выступил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин призвал чиновников быть честными в вопросе семейной ипотеки. Видео © Life.ru

«Вот мы говорим о семейной ипотеке, 2%, замечательно, сохранили, но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты, оказывается, у Минфина на эту семейную ипотеку под 2%. Ну, давайте прямо людям скажем», — говорит президент.

Путин добавил, что попытки борьбы с ростом инфляции не должны влиять на прозрачность проекта. Людям следует говорить, что присутствует лимит, который может закончиться к ноябрю-декабрю.

Названы города России, где проще всего взять семейную ипотеку под 6%
Названы города России, где проще всего взять семейную ипотеку под 6%

Ранее в правительство была направлена инициатива об увеличении максимальной суммы кредита по программе «Семейная ипотека». Депутаты Госдумы выступили с предложением пересмотреть действующие ограничения, аргументируя это ростом цен на недвижимость и необходимостью улучшения условий для россиян.

Николай Рюмин
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