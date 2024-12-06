Не просто забава: Психолог рассказала, почему детям важно писать письма Деду Морозу

Писать письмо Деду Морозу перед Новым годом — это не просто детская забава, а важный ритуал, который напрямую влияет на будущее ребёнка. Во-первых, так он становится творцом собственной сказки, а, во-вторых, учится рассказывать о своих желаниях и распознавать важные потребности. Об этом заявила клинический психолог Диана Толкачёва в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Кроме того, совместное написание письма главному волшебнику страны, по мнению эксперта, это хороший шанс для мам и пап лучше узнать своих чад. Если же ребёнок пишет письмо сам, то родители могут прочитать что-то такое, что ребёнок от них скрывал.

Психолог призвала не ограничивать малыша в желаниях. Чтобы не превращать сказку в коммерцию, с детьми следует смотреть мультфильмы про Деда Мороза, читать книжки. Тогда Новый год будет не только про подарки. Если же малыш загадал подарок, который невозможно купить, например, слона, можно объяснить ему, что у Деда Мороза нет возможности исполнить такое желание. Также можно вступить в переписку с ребёнком от имени волшебника и договориться с ним о чём-то другом.