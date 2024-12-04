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4 декабря, 11:54

«А-ля стиль допетровской эпохи»: Фольклорист назвала отличия Деда Мороза от Санта Клауса

Фольклорист Добровольская: Деда Мороза отличает от Санты шуба и помощники

Отличить западного Санта Клауса от нашего Деда Мороза не так уж сложно. И хотя появился в известном всем виде старый дедушка-волшебник не так уж давно — примерно с 1937 года — он всё же обладает уникальными признаками. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина Варвара Добровольская.

По внешним признакам отличить Санта Клауса от нашего дедушки не так сложно. Западныйв короткой куртке, в красных штанах, в сапогах, на голове колпак, в очках. Нашбез очков, в длинной шубе в пол. Такой а-ля стиль допетровской эпохи.

Варвара Добровольская

Фольклорист

По внешним признакам отличить Санта Клауса от нашего дедушки не так сложно. Западный — в короткой куртке, в красных штанах, в сапогах, на голове колпак, в очках. Наш — без очков, в длинной шубе в пол. Такой а-ля стиль допетровской эпохи.
По внешним признакам отличить Санта Клауса от нашего дедушки не так сложно. Западный — в короткой куртке, в красных штанах, в сапогах, на голове колпак, в очках. Наш — без очков, в длинной шубе в пол. Такой а-ля стиль допетровской эпохи.

Фольклорист отметила, что помощники у этих двух волшебников значительно различаются. Санта Клаус обычно изображается в окружении группы эльфов, которые не только помогают ему создавать подарки, но и наблюдают за поведением детей, чтобы определить, кто был хорошим, а кто — плохим. В отличие от этого, у Деда Мороза есть всего один помощник, всем известная Снегурочка.

Кроме того, одной из самых заметных особенностей Деда Мороза является его мешок с подарками. В то время как для Санта Клауса этот атрибут не имеет такого значения, как его оленья упряжка, которая помогает ему подлетать к дымоходам и оставлять подарки в специально приготовленных носках. У нашего же волшебника тоже есть сани, но они запряжены тройкой коней, резюмировала собеседница Life.ru.

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Напомним, ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал в преддверьи новогодних праздников очистить полки магазинов от игрушек и украшений с Санта Клаусом, заменив его Дедом Морозом со Снегурочкой. По его мнению, распространение «рождественской» европейской атрибутики наносит ущерб нашему культурному наследию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olga_Kuzmina

Ольга Годуненко
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