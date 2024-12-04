Питомец, гаджеты и мир во всём мире: Life.ru узнал, что просят россияне у Дедушки Мороза

Совсем скоро наступит долгожданный всеми россиянами праздник, которого с нетерпением ждут россияне всех возрастов. В преддверии Нового года главный Дед Мороз страны поделился с Life.ru самыми популярными подарками, которые просят дети и взрослые.

Рассказывать стихи про Деда Мороза и Новый год — давняя традиция. На вопрос, какие строчки чаще всего выбирают россияне, Зимний Волшебник ответил, что малыши, как правило, читают стихотворения, посвящённые зимним праздникам, а старшие дети не забывают о школьной программе и декламируют произведения из неё. Одной из самых популярных песен остается «В лесу родилась ёлочка».

Как оказалось, в разных уголках страны пожелания ребят схожи. В Москве и других регионах дети чаще всего просят у Дедушки Мороза современные гаджеты, конструкторы, игрушки на пульте управления и коллекционные фигурки из мультфильмов. Девочки часто заказывают косметику и украшения, а среди самых необычных запросов — маски животных. Кроме того, в последнее время ребята всё чаще просят в подарок домашних питомцев.

«Конечно, чаще всего письма Деду Морозу пишут дети. Однако и взрослые не перестают верить в чудеса и пишут письма Зимнему Волшебнику. Чаще всего они просят волшебной помощи в каких-то важных для себя делах и начинаниях: завести семью, устроить личную жизнь, поправить здоровье, просят поддержки для себя и своих близких. И всё чаще дети и взрослые просят у Деда Мороза главного чуда — мира во всём мире», — добавил Дедушка Мороз

Дед Мороз напомнил, что Новый год — это время чудес, и пожелал всем новых открытий, здоровья, радости и, конечно, мира.

«Хочу напомнить вам, что волшебство — это не просто выдумка, оно окружает нас повсюду. Нужно только уметь его видеть и верить в него. В Новом году я желаю вам новых открытий, интересных встреч и незабываемых впечатлений! Пусть каждый день будет наполнен улыбками, смехом и радостью! Желаю вам здоровья, успехов в учёбе и творчестве, а также любви и понимания в семье. А ещё желаю всем нам мира во всём мире», — резюмировал Дед Мороз.