Петербург возглавил рейтинг городов РФ по затратам на подготовку к Новому году

Российские города активно готовятся к празднованию Нового года, и расходы на создание праздничной атмосферы заметно увеличиваются. Как сообщает «Газета.ru», Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Казань и Нижний Новгород вошли в число лидеров по затратам на новогоднее оформление.

Санкт-Петербург занял первое место по объёму новогодних расходов. В 2025 году город выделил более 1,2 миллиарда рублей на праздничное оформление и мероприятия — это вдвое больше прошлогоднего бюджета. Основные затраты пойдут на установку искусственных елок и световое оформление восьми городских районов.

В Москве, несмотря на решение экономить бюджет, праздничная атмосфера будет сохранена. Для украшения города планируют использовать декорации прошлых лет, а сэкономленные средства направят на поддержку участников специальной военной операции. Вместе с тем в столице запланировано крупное мероприятие «Добрая ёлка», на которое выделено более 28 миллионов рублей.

Челябинск выделил 277,9 миллиона рублей на праздничное оформление, включая строительство ледового городка на площади Революции.

Следующее место по объёму расходов занимает Казань. Она направит 104,3 миллиона рублей на украшения и организацию концертов с участием российских и зарубежных артистов. Власти региона также позаботились о детях из малообеспеченных семей и подготовили для них подарки.

В некоторых регионах, таких как Уфа и Екатеринбург, бюджет на новогоднее оформление был сокращен. Власти сосредоточили усилия на поддержке военных и патриотических мероприятий. Однако, несмотря на экономию, праздничное настроение сохраняется благодаря традиционным ледовым городкам и световым инсталляциям.