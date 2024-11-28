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28 ноября, 09:44

Куряне возмутились планами мэрии потратить на украшение города к Новому году 15 млн

Mash: Куряне возмутились планами мэрии потратить 15 млн руб. на украшение города

Жители Курска и военные, находящиеся на данный момент в приграничной зоне, высказались против траты 15 миллионов рублей на украшение города к новогодним праздникам. Многие согласились с тем, что сейчас у региона в приоритете не гирлянды и ёлочные игрушки.

Как пишет Mash, мэрия на данный момент находится в поиске подрядчика, который сможет предоставить городу десятки светодиодных фигурок, фотозону, приёмную Деда Мороза и другие обязательные новогодние атрибуты. Также выяснилось, что одна лишь локацию «Красный лес» с украшенными скамейками, светящимися туннелями и арками обойдётся местной администрации в 2,2 миллиона рублей.

Когда расценки утекли в социальные сети, в комментариях начались активные споры и возмущения. Многие согласились с тем, что сейчас важнее выделять деньги на обустройство жителей — обогреватели, генераторы, фонарики и другое. Также мэрии припомнили, что в Белгороде и Брянске уже приняли решение отказаться от украшений на Новый год.

«Я понимаю подарки детям, но какие могут быть украшения, бойцы многие сидят и ждут помощи», — написал один из пользователей в местном паблике.

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Мария Любицкая
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