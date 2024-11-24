Теперь дома: Власти Курской области рассказали о вернувшихся с Украины курянах

Жители Курской области, вернувшиеся из Украины, размещены в пункте временного размещения (ПВР). Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов. Он добавил, что процесс возвращения россиян продолжается, власти предпринимают необходимые шаги для обеспечения безопасности этих граждан.

Куряне вернулись на Родину. Видео © Telegram / Алексей Смирнов

«46 наших земляков смогли вернуться домой после пребывания на территории Украины. Сейчас они находятся в ПВР, где для них обеспечены комфортные условия», — написал Смирнов.