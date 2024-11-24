Теперь дома: Власти Курской области рассказали о вернувшихся с Украины курянах
Смирнов: Вернувшиеся с Украины жители Курской области находятся в ПВР
Жители Курской области, вернувшиеся из Украины, размещены в пункте временного размещения (ПВР). Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов. Он добавил, что процесс возвращения россиян продолжается, власти предпринимают необходимые шаги для обеспечения безопасности этих граждан.
Куряне вернулись на Родину. Видео © Telegram / Алексей Смирнов
«46 наших земляков смогли вернуться домой после пребывания на территории Украины. Сейчас они находятся в ПВР, где для них обеспечены комфортные условия», — написал Смирнов.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о возвращении 46 жителей Курска из Украины. Омбудсмен встретила их вместе с губернатором Алексеем Смирновым. В августе эти люди были эвакуированы украинскими вооружёнными силами после атак на регион.
Telegram / Алексей Смирнов