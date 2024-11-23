Москалькова и Смирнов встретили курян, вернувшихся на родину с Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, как 46 курян возвращались на родину с Украины. Омбудсмен встретила их вместе с главой региона Алексеем Смирновым. В августе жители были вывезены украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион.

Татьяна Москалькова и Алексей Смирнов встретили курян, вернувшихся на родину. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

«Встретили возвращённых с Украины курян вместе с губернатором Курской области А.Б. Смирновым на Курской земле. Они счастливы возвращению, благодарят президента Российской Федерации В.В. Путина и всех, кто помогал», — написала омбудсмен в своём Telegram-канале.

Смирнов отметил, что отыскать и вернуть домой вывезенных курян помог Красный Крест, куда обращались родственники. Благодаря этой организации людей удалось переправить в РФ через Белоруссию. Курянам создали условия для отдыха, обеспечили питанием, медицинской и психологической помощью, подчеркнул глава региона.

«Мы готовы предоставить всю необходимую помощь и поддержку вернувшимся на родину. Всех обеспечат жильём, помогут с трудоустройством и решением других вопросов, чтобы люди вновь почувствовали себя в безопасности», — заверил Смирнов.

Глава региона поблагодарил за помощь в возвращении земляков федеральные власти, Татьяну Москалькову, представителей Красного Креста. По словам Смирнова, в текущие непростые времена очень важны единство и взаимная поддержка.

«Продолжим работать над тем, чтобы каждый курянин поскорее вернулся к своей семье. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности!» — заключил губернатор.